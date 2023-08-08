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Утрачены безвозвратно: сколько людей и техники потеряли ВСУ за сутки

Утрачены безвозвратно: сколько людей и техники потеряли ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 08.08.2023

Утрачены безвозвратно: сколько людей и техники потеряли ВСУ за сутки

Российские военные в ходе проведения специальной военной операции уничтожили за сутки около 700 солдат ВСУ, разбили пункт управления и оружейные склады. Об этом РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T15:43

2023-08-08T15:43

2023-08-08T15:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Российские военные в ходе проведения специальной военной операции уничтожили за сутки около 700 солдат ВСУ, разбили пункт управления и оружейные склады. Об этом сообщает Минобороны РФ.Донецкое направлениеНа этом направлении российские войска отразили сразу 18 атак ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск, Клещеевка и Зайцево Донецкой Народной Республики. Потери противника исчисляются сотнями."Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 28-й и 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Северск Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 210 военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты, шесть пикапов и три гаубицы Д-30", - говорится в сообщении.Купянское направлениеШтурмовые отряды "Западной" группировки войск в ходе наступательных действий заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области. Успешно отражены девять атак и контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ возле сел Луганской Народной Республики и Харьковской области.Южно-Донецкое направлениеДействиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии успешно отражены три атаки украинских штурмовых групп в районе Никольского и Урожайного в ДНР.Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ возле населенных пунктов Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области."Потери противника составили около 125 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и две гаубицы Д-30", - отметили в Минобороны.Краснолиманское направлениеСилы группировки войск "Центр" отразили три атаки штурмовых групп 68-й пехотной, 21-й, 67-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Житловка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики.Кроме того, у Нововодяного, Червонопоповки, Червоной Дибровы и Красного Лимана нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники украинских войск. Потери ВСУ на этом направлении составили около 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, два автомобиля, боевая машина РСЗО "Град" и гаубица Д-20.Запорожское и Херсонское направленияНа Запорожском направлении упреждающими действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 44-й артиллерийской, 46-й, 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Загорное, Орехов, Малая Токмачка и Новоселовка Запорожской области.На Херсонском направлении огневым поражением уничтожены около 50 украинских солдат, два автомобиля и три гаубицы Д-20.Кроме того, в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики поражен передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск "Хортица". Также уничтожены три склада боеприпасов бригад ВСУ в районе Запорожья, населенных пунктов Чернещина и Нескучное Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили пять снарядов HIMARS и 17 беспилотников – все сбитыВозле Запорожья уничтожен склад вооружения ВСУАтака ВСУ на Краснолиманском направлении – подробности от Минобороны

https://crimea.ria.ru/20230808/vs-rossii-nanesli-udar-po-peredovomu-punktu-upravleniya-vsu-khortitsa-1130604182.html

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