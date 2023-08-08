https://crimea.ria.ru/20230808/vsu-vypustili-pyat-snaryadov-himars-i-17-bespilotnikov--vse-sbity-1130603675.html

ВСУ выпустили пять снарядов HIMARS и 17 беспилотников – все сбиты

ВСУ выпустили пять снарядов HIMARS и 17 беспилотников – все сбиты - РИА Новости Крым, 08.08.2023

ВСУ выпустили пять снарядов HIMARS и 17 беспилотников – все сбиты

Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили пять натовских снарядов и сбили 17 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T14:32

2023-08-08T14:32

2023-08-08T14:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили пять натовских снарядов и сбили 17 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов, 5565 беспилотников, 428 зенитных ракетных комплексов, 11185 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, накануне российские военные отразили шесть атак противника на четырех направлениях. В результате ВСУ потеряли более 500 боевиков и 35 единиц военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский десант попытался высадиться в Херсонской областиКиев несет колоссальные потери: за сутки в СВО уничтожены 600 боевиковВС России разгромили пункт управления и три склада боеприпасов ВСУ

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2023

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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), пво, вооруженные силы россии, новости, украина, россия