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ВСУ выпустили пять снарядов HIMARS и 17 беспилотников – все сбиты - РИА Новости Крым, 08.08.2023
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ВСУ выпустили пять снарядов HIMARS и 17 беспилотников – все сбиты
ВСУ выпустили пять снарядов HIMARS и 17 беспилотников – все сбиты - РИА Новости Крым, 08.08.2023
ВСУ выпустили пять снарядов HIMARS и 17 беспилотников – все сбиты
Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили пять натовских снарядов и сбили 17 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T14:32
2023-08-08T14:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили пять натовских снарядов и сбили 17 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов, 5565 беспилотников, 428 зенитных ракетных комплексов, 11185 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, накануне российские военные отразили шесть атак противника на четырех направлениях. В результате ВСУ потеряли более 500 боевиков и 35 единиц военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский десант попытался высадиться в Херсонской областиКиев несет колоссальные потери: за сутки в СВО уничтожены 600 боевиковВС России разгромили пункт управления и три склада боеприпасов ВСУ
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), пво, вооруженные силы россии, новости, украина, россия
ВСУ выпустили пять снарядов HIMARS и 17 беспилотников – все сбиты

Минобороны: российская ПВО за сутки перехватила пять снарядов HIMARS и сбила 17 дронов ВСУ

14:32 08.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса в зоне СВО
Работа ПВО второго армейского корпуса в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили пять натовских снарядов и сбили 17 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов, 5565 беспилотников, 428 зенитных ракетных комплексов, 11185 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
Как сообщалось, накануне российские военные отразили шесть атак противника на четырех направлениях. В результате ВСУ потеряли более 500 боевиков и 35 единиц военной техники.
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