https://crimea.ria.ru/20230807/poteri-vsu-za-sutki-prevysili-500-boevikov-i-tri-desyatka-edinits-tekhniki-1130586512.html

Потери ВСУ за сутки превысили 500 боевиков и три десятка единиц техники

Потери ВСУ за сутки превысили 500 боевиков и три десятка единиц техники - РИА Новости Крым, 07.08.2023

Потери ВСУ за сутки превысили 500 боевиков и три десятка единиц техники

Российские военные за сутки отразили шесть атак противника на четырех направлениях. В результате ВСУ потеряли более 500 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T16:52

2023-08-07T16:52

2023-08-07T16:52

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили шесть атак противника на четырех направлениях. В результате ВСУ потеряли более 500 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Запорожское направлениеНа Запорожском направлении ударами авиации и артиллерии отражены три атаки противника в районе Успеновки и Работин. Также в районе Новоселовки пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы."За сутки уничтожено до 80 украинских боевиков, три боевые бронемашины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30", – уточнили в Минобороны.Донецкое направлениеПодразделения "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и авиации отразили атаку штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе Богдановки, Веселого, Клещеевки, Марьинки и Красногоровки.На данном направлении противник потерял до 135 украинских боевиков, два танка, шесть боевых машин пехоты, три автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30.Южно-Донецкое направлениеУдарами авиации, артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" отражена атака штурмовых групп противника в районе Урожайного ДНР. Нанесены удары по пяти скоплениям живой силы и техники 31-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское ДНР.Противник на данном направлении потерял более 225 боевиков, три танка, четыре боевые бронемашины, два автомобиля и гаубица Д-30.Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Уничтожено более 65 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, а также гаубица Д-30.Ранее в Минобороны сообщили о продвижении российских войск на Купянском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Топят лодки и бьют позиции ВСУ: работа группировки "Днепр" на ХерсонщинеКиев несет колоссальные потери: за сутки в СВО уничтожены 600 боевиковМассированный удар нанесен по авиабазам ВСУ: все объекты поражены

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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