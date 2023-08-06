https://crimea.ria.ru/20230806/vozle-zaporozhya-unichtozhen-sklad-vooruzheniya-vsu-1130563671.html

Возле Запорожья уничтожен склад вооружения ВСУ

Возле Запорожья уничтожен склад вооружения ВСУ - РИА Новости Крым, 06.08.2023

Возле Запорожья уничтожен склад вооружения ВСУ

Российские военные уничтожили склад вооружения ВСУ возле Запорожья. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.08.2023

2023-08-06T13:36

2023-08-06T13:36

2023-08-06T13:36

запорожье

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потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили склад вооружения ВСУ возле Запорожья. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Также уточняется, что на Запорожском направлении ВС РФ успешно отбили две атаки противника, противник потерял до 80 человек, три бронемашины и гаубицу.По информации Минобороны, подразделениям противника противнику нанесено поражение в районах населенных пунктов Новопокровка, Работино и Новоандреевка Запорожской области.Ранее сообщалось, что российские военные поразили авиационные базы ВСУ на западе Украины, нанеся по ним групповой ракетный удар.В воскресенье врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска предприняли безуспешную попытку прорвать оборону в Запорожской области, на Ореховском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Краснолиманском направлении – подробности от МинобороныВСУ потеряли 31 танк и 400 боевиков за два дня на Ореховском направленииАрмия России жжет польские "Крабы" в зоне спецоперации

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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