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Возле Запорожья уничтожен склад вооружения ВСУ - РИА Новости Крым, 06.08.2023
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Возле Запорожья уничтожен склад вооружения ВСУ
Возле Запорожья уничтожен склад вооружения ВСУ - РИА Новости Крым, 06.08.2023
Возле Запорожья уничтожен склад вооружения ВСУ
Российские военные уничтожили склад вооружения ВСУ возле Запорожья. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-06T13:36
2023-08-06T13:36
запорожье
сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили склад вооружения ВСУ возле Запорожья. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Также уточняется, что на Запорожском направлении ВС РФ успешно отбили две атаки противника, противник потерял до 80 человек, три бронемашины и гаубицу.По информации Минобороны, подразделениям противника противнику нанесено поражение в районах населенных пунктов Новопокровка, Работино и Новоандреевка Запорожской области.Ранее сообщалось, что российские военные поразили авиационные базы ВСУ на западе Украины, нанеся по ним групповой ракетный удар.В воскресенье врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска предприняли безуспешную попытку прорвать оборону в Запорожской области, на Ореховском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Краснолиманском направлении – подробности от МинобороныВСУ потеряли 31 танк и 400 боевиков за два дня на Ореховском направленииАрмия России жжет польские "Крабы" в зоне спецоперации
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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запорожье, сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, украина, россия
Возле Запорожья уничтожен склад вооружения ВСУ

ВС РФ уничтожили склад вооружения ВСУ и отразили две атаки на Запорожском направлении

13:36 06.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили склад вооружения ВСУ возле Запорожья. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"В районе города Запорожье уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 9-го армейского корпуса ВСУ", - говорится в сводке ведомства.
Также уточняется, что на Запорожском направлении ВС РФ успешно отбили две атаки противника, противник потерял до 80 человек, три бронемашины и гаубицу.
По информации Минобороны, подразделениям противника противнику нанесено поражение в районах населенных пунктов Новопокровка, Работино и Новоандреевка Запорожской области.
Ранее сообщалось, что российские военные поразили авиационные базы ВСУ на западе Украины, нанеся по ним групповой ракетный удар.
В воскресенье врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска предприняли безуспешную попытку прорвать оборону в Запорожской области, на Ореховском направлении.
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ЗапорожьеСВОПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФНовостиУкраинаРоссия
 
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