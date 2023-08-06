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ВСУ пытаются прорвать российскую оборону в Запорожской области

ВСУ пытаются прорвать российскую оборону в Запорожской области - РИА Новости Крым, 06.08.2023

ВСУ пытаются прорвать российскую оборону в Запорожской области

Украинские войска в воскресенье предприняли безуспешную попытку прорвать оборону на Ореховском направлении. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области РИА Новости Крым, 06.08.2023

2023-08-06T12:34

2023-08-06T12:34

2023-08-06T12:34

сво

всу (вооруженные силы украины)

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы россии

украина

россия

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Украинские войска в воскресенье предприняли безуспешную попытку прорвать оборону на Ореховском направлении. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Так, по его информации, утром в воскресенье на Ореховском направлении возле Малой Токмачки и Новопокровки российские военные вскрыли выдвижение группы противника в сторону позиций ВС РФ. Противник продвигался без поддержки техники, и отошел в северном направлении, когда по нему открыли огонь.Кроме того, по его информации, минувшей ночью украинские боевики в очередной раз обстреливали гражданскую инфраструктуру Запорожской области. Так, противник нанес ракетный удар из РСЗО "Хаймарс" по хлебозаводу, который находится в Токмаке. Здание предприятия повреждено, пострадавших нет.В минувший вторник украинские войска также предприняли безуспешную попытку прорвать оборону на Ореховском направлении, всего за сутки ВСУ пытались атаковать Запорожскую область более 100 раз.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли село на Запорожье: есть погибшие и раненыеШойгу озвучил потери ВСУ за июльВСУ потеряли 31 танк и 400 боевиков за два дня на Ореховском направлении

запорожская область

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россия

новые регионы россии

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сво, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы россии, украина, россия, новые регионы россии