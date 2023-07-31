https://crimea.ria.ru/20230731/vsu-udarili-v-magazin-v-zaporozhskom-sele-est-pogibshie-i-ranenye-1130458827.html

ВСУ обстреляли село на Запорожье: есть погибшие и раненые

ВСУ обстреляли село на Запорожье: есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 31.07.2023

ВСУ обстреляли село на Запорожье: есть погибшие и раненые

Три человека погибли и около 15 человек пострадали в результате обстрела ВСУ села Басань Пологовского района. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской... РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T20:27

2023-07-31T20:27

2023-07-31T20:33

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Три человека погибли и около 15 человек пострадали в результате обстрела ВСУ села Басань Пологовского района. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, около семи часов вечера снаряды попали в продуктовый магазин.Он добавил, что всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь и поддержка.28 июля боевики ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Токмак в Запорожской области, в результате атаки погибла женщина, еще один местный житель находится с различными травмами в больнице.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо журналистов пострадали от удара ВСУ кассетными боеприпасами – МОВСУ обстреляли Васильевку: есть пострадавшая и разрушения

https://crimea.ria.ru/20230728/pogib-muzhchina-i-ranena-devochka-boeviki-vsu-obstrelyali-donetsk-1130360840.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, обстрелы всу, новости, происшествия, сво, евгений балицкий, украина, россия