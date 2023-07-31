https://crimea.ria.ru/20230731/vsu-udarili-v-magazin-v-zaporozhskom-sele-est-pogibshie-i-ranenye-1130458827.html
ВСУ обстреляли село на Запорожье: есть погибшие и раненые
ВСУ обстреляли село на Запорожье: есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 31.07.2023
ВСУ обстреляли село на Запорожье: есть погибшие и раненые
Три человека погибли и около 15 человек пострадали в результате обстрела ВСУ села Басань Пологовского района. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T20:27
2023-07-31T20:27
2023-07-31T20:33
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Три человека погибли и около 15 человек пострадали в результате обстрела ВСУ села Басань Пологовского района. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, около семи часов вечера снаряды попали в продуктовый магазин.Он добавил, что всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь и поддержка.28 июля боевики ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Токмак в Запорожской области, в результате атаки погибла женщина, еще один местный житель находится с различными травмами в больнице.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо журналистов пострадали от удара ВСУ кассетными боеприпасами – МОВСУ обстреляли Васильевку: есть пострадавшая и разрушения
https://crimea.ria.ru/20230728/pogib-muzhchina-i-ranena-devochka-boeviki-vsu-obstrelyali-donetsk-1130360840.html
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запорожская область, обстрелы всу, новости, происшествия, сво, евгений балицкий, украина, россия
ВСУ обстреляли село на Запорожье: есть погибшие и раненые
Балицкий: в результате обстрела ВСУ села на Запорожье три человека погибли, 15 ранены
20:27 31.07.2023 (обновлено: 20:33 31.07.2023)