https://crimea.ria.ru/20230720/vsu-obstrelyali-vasilevku-est-postradavshaya-i-razrusheniya-1130185279.html

ВСУ обстреляли Васильевку: есть пострадавшая и разрушения

ВСУ обстреляли Васильевку: есть пострадавшая и разрушения - РИА Новости Крым, 20.07.2023

ВСУ обстреляли Васильевку: есть пострадавшая и разрушения

Один человек пострадал в результате украинского обстрела города Васильевка Запорожской области, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Об этом... РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T10:59

2023-07-20T10:59

2023-07-20T11:15

запорожская область

васильевка

евгений балицкий

обстрелы всу

происшествия

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате украинского обстрела города Васильевка Запорожской области, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.В результате удара разрушен Дом культуры, повреждены жилые дома и дороги, перебита газовая труба. Ударной волной повреждено остекление квартир многоквартирного дома.Балицкий также сообщил о стабилизации обстановки на Пологовско-Ореховском и Времевском направлении."Обстановка стабилизировалась, противник не предпринимает активных действий. Однако наше командование понимает, что это затишье - всего лишь попытка противника восстановить силы после значительных потерь техники и живой силы", - добавил он.Ранее глава Запорожской области сообщил об уничтожении разведывательной группы противника, которая пыталась проникнуть на российскую территорию в районе Пятихаток. Ее уничтожили силами 58 армии и батальона Судоплатова.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска РФ заняли станцию Молчаново в Харьковской области82 прилета за сутки: ВСУ бьют по мирным городам левобережья ХерсонщиныУдар возмездия: у Одессы разбиты объекты, где готовили теракты против РФ

https://crimea.ria.ru/20230715/balitskiy-vsu-styanuli-pekhotu-v-seroy-zone-kontrudara-na-zaporozhe-1130073845.html

запорожская область

васильевка

новые регионы россии

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запорожская область, васильевка, евгений балицкий, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, новости