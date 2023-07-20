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ВСУ обстреляли Васильевку: есть пострадавшая и разрушения
ВСУ обстреляли Васильевку: есть пострадавшая и разрушения - РИА Новости Крым, 20.07.2023
ВСУ обстреляли Васильевку: есть пострадавшая и разрушения
Один человек пострадал в результате украинского обстрела города Васильевка Запорожской области, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Об этом... РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T10:59
2023-07-20T10:59
2023-07-20T11:15
запорожская область
васильевка
евгений балицкий
обстрелы всу
происшествия
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате украинского обстрела города Васильевка Запорожской области, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.В результате удара разрушен Дом культуры, повреждены жилые дома и дороги, перебита газовая труба. Ударной волной повреждено остекление квартир многоквартирного дома.Балицкий также сообщил о стабилизации обстановки на Пологовско-Ореховском и Времевском направлении."Обстановка стабилизировалась, противник не предпринимает активных действий. Однако наше командование понимает, что это затишье - всего лишь попытка противника восстановить силы после значительных потерь техники и живой силы", - добавил он.Ранее глава Запорожской области сообщил об уничтожении разведывательной группы противника, которая пыталась проникнуть на российскую территорию в районе Пятихаток. Ее уничтожили силами 58 армии и батальона Судоплатова.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска РФ заняли станцию Молчаново в Харьковской области82 прилета за сутки: ВСУ бьют по мирным городам левобережья ХерсонщиныУдар возмездия: у Одессы разбиты объекты, где готовили теракты против РФ
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запорожская область, васильевка, евгений балицкий, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, новости
ВСУ обстреляли Васильевку: есть пострадавшая и разрушения
Балицкий: женщина пострадала при обстреле ВСУ запорожского города Васильевка
10:59 20.07.2023 (обновлено: 11:15 20.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате украинского обстрела города Васильевка Запорожской области, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Еще одним свидетельством их агонии и злобы стал вчерашний хаотичный обстрел артиллерийскими орудиями мирной Васильевки – тремя снарядами ствольной артиллерии, прицельно в гражданскую инфраструктуру. Пострадала одна женщина 1954 года рождения, ей оказана медицинская помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщил он в своем Telegram-канале.
В результате удара разрушен Дом культуры, повреждены жилые дома и дороги, перебита газовая труба. Ударной волной повреждено остекление квартир многоквартирного дома.
Балицкий также сообщил о стабилизации обстановки на Пологовско-Ореховском и Времевском направлении.
"Обстановка стабилизировалась, противник не предпринимает активных действий. Однако наше командование понимает, что это затишье - всего лишь попытка противника восстановить силы после значительных потерь техники и живой силы", - добавил он.
Ранее глава Запорожской области сообщил
об уничтожении разведывательной группы противника, которая пыталась проникнуть на российскую территорию в районе Пятихаток. Ее уничтожили силами 58 армии и батальона Судоплатова.
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