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Разведгруппа ВСУ уничтожена на Запорожском направлении – Балицкий - РИА Новости Крым, 18.07.2023
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Разведгруппа ВСУ уничтожена на Запорожском направлении – Балицкий
Разведгруппа ВСУ уничтожена на Запорожском направлении – Балицкий - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Разведгруппа ВСУ уничтожена на Запорожском направлении – Балицкий
Украинская разведгруппа уничтожена на Запорожском направлении недалеко от села Пятихатки. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T19:09
2023-07-18T19:09
евгений балицкий
запорожская область
сво
удар всу по мосту на чонгаре
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Украинская разведгруппа уничтожена на Запорожском направлении недалеко от села Пятихатки. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.По словам главы региона, украинские боевики усиливают обстрелы российских позиций, обстановка остается напряженной."Обстановка на Запорожском направлении контрудара ВСУ за последние сутки остается стабильно напряженной, противник увеличивает число обстрелов наших позиций", - добавил он.Ранее Балицкий сообщил, что в Запорожской области на Времевском направлении российские военные пресекли попытку прорыва украинских боевиков. Противник успехов не достиг.Читайте также на РИА Новости Крым:Потоплено 5 лодок: российские бойцы сорвали попытку ВСУ форсировать ДнепрБоевики ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ в Запорожской областиВСУ потеряли более 800 боевиков в "мясных штурмах" российских позиций
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РИА Новости Крым
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евгений балицкий, запорожская область, сво, удар всу по мосту на чонгаре, вооруженные силы россии, новости
Разведгруппа ВСУ уничтожена на Запорожском направлении – Балицкий

Балицкий заявил об уничтожении разведгруппы ВСУ возле Пятихаток

19:09 18.07.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВрио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Украинская разведгруппа уничтожена на Запорожском направлении недалеко от села Пятихатки. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Сегодня ночью разведывательная группа противника выдвигалась в направлении Степового и Пятихаток. Группа была обнаружена силами 58 армии и батальона Судоплатова в 700 метрах севернее Пятихаток, она уничтожена", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, украинские боевики усиливают обстрелы российских позиций, обстановка остается напряженной.
"Обстановка на Запорожском направлении контрудара ВСУ за последние сутки остается стабильно напряженной, противник увеличивает число обстрелов наших позиций", - добавил он.
Ранее Балицкий сообщил, что в Запорожской области на Времевском направлении российские военные пресекли попытку прорыва украинских боевиков. Противник успехов не достиг.
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Евгений БалицкийЗапорожская областьСВОУдар ВСУ по мосту на ЧонгареВооруженные силы РоссииНовости
 
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