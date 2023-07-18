https://crimea.ria.ru/20230718/razvedgruppa-vsu-unichtozhena-na-zaporozhskom-napravlenii--balitskiy-1130152013.html

Разведгруппа ВСУ уничтожена на Запорожском направлении – Балицкий

Разведгруппа ВСУ уничтожена на Запорожском направлении – Балицкий - РИА Новости Крым, 18.07.2023

Разведгруппа ВСУ уничтожена на Запорожском направлении – Балицкий

Украинская разведгруппа уничтожена на Запорожском направлении недалеко от села Пятихатки. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T19:09

2023-07-18T19:09

2023-07-18T19:09

евгений балицкий

запорожская область

сво

удар всу по мосту на чонгаре

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Украинская разведгруппа уничтожена на Запорожском направлении недалеко от села Пятихатки. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.По словам главы региона, украинские боевики усиливают обстрелы российских позиций, обстановка остается напряженной."Обстановка на Запорожском направлении контрудара ВСУ за последние сутки остается стабильно напряженной, противник увеличивает число обстрелов наших позиций", - добавил он.Ранее Балицкий сообщил, что в Запорожской области на Времевском направлении российские военные пресекли попытку прорыва украинских боевиков. Противник успехов не достиг.Читайте также на РИА Новости Крым:Потоплено 5 лодок: российские бойцы сорвали попытку ВСУ форсировать ДнепрБоевики ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ в Запорожской областиВСУ потеряли более 800 боевиков в "мясных штурмах" российских позиций

запорожская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, сво, удар всу по мосту на чонгаре, вооруженные силы россии, новости