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Боевики ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 17.07.2023
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Боевики ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ в Запорожской области
Боевики ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Боевики ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ в Запорожской области
В Запорожской области на времевском направлении российские военные пресекли попытку прорыва украинских боевиков. Об этом сообщил врио губернатора региона... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T17:41
2023-07-17T17:41
новости
запорожская область
евгений балицкий
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл- РИА Новости Крым. В Запорожской области на времевском направлении российские военные пресекли попытку прорыва украинских боевиков. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.Также политик отметил, что обстановка остается стабильно напряженной, ВСУ сконцентрировали силы и пытаются восстановить боеспособность.По его словам, в ходе грамотных действий бойцов 58 армии и батальона Судоплатова была своевременно выявлена группа противника. Боевики пытались осуществлять разведывательную деятельность, но были ликвидированы."Грамотными действиями наших ребят был отсечен основной путь подхода и отхода противника", - заключил Балицкий.Ранее сообщалось, что ВС отразили за сутки в целом 15 атак, предпринятых ВСУ на двух направлениях – Донецком и Краснолиманском. Кроме того, бойцы группировки "Днепр" предотвратили попытку украинских диверсантов форсировать Днепр на четырех лодках в Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть складов боеприпасов ВСУ уничтожены в зоне спецоперации – МинобороныРоссийская армия отразила 18 атак ВСУ в зоне спецоперацииАтака беспилотников на Севастополь: в Минобороны рассказали подробности
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, запорожская область, евгений балицкий, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу
Боевики ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ в Запорожской области

Балицкий: в Запорожской области российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ

17:41 17.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл- РИА Новости Крым. В Запорожской области на времевском направлении российские военные пресекли попытку прорыва украинских боевиков. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"На времевском направлении противник предпринял попытку прорвать передний край нашей обороны, успехов не достиг", - написал он в своем Telegram-канале.

Также политик отметил, что обстановка остается стабильно напряженной, ВСУ сконцентрировали силы и пытаются восстановить боеспособность.
По его словам, в ходе грамотных действий бойцов 58 армии и батальона Судоплатова была своевременно выявлена группа противника. Боевики пытались осуществлять разведывательную деятельность, но были ликвидированы.
"Грамотными действиями наших ребят был отсечен основной путь подхода и отхода противника", - заключил Балицкий.
Ранее сообщалось, что ВС отразили за сутки в целом 15 атак, предпринятых ВСУ на двух направлениях – Донецком и Краснолиманском. Кроме того, бойцы группировки "Днепр" предотвратили попытку украинских диверсантов форсировать Днепр на четырех лодках в Херсонской области.
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НовостиЗапорожская областьЕвгений БалицкийСВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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