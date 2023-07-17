https://crimea.ria.ru/20230717/boeviki-vsu-popytalis-prorvat-oboronu-vs-rf-v-zaporozhskoy-oblasti-1130125416.html

Боевики ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ в Запорожской области

Боевики ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Боевики ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ в Запорожской области

В Запорожской области на времевском направлении российские военные пресекли попытку прорыва украинских боевиков. Об этом сообщил врио губернатора региона... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T17:41

2023-07-17T17:41

2023-07-17T17:41

новости

запорожская область

евгений балицкий

сво

армия и флот

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл- РИА Новости Крым. В Запорожской области на времевском направлении российские военные пресекли попытку прорыва украинских боевиков. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.Также политик отметил, что обстановка остается стабильно напряженной, ВСУ сконцентрировали силы и пытаются восстановить боеспособность.По его словам, в ходе грамотных действий бойцов 58 армии и батальона Судоплатова была своевременно выявлена группа противника. Боевики пытались осуществлять разведывательную деятельность, но были ликвидированы."Грамотными действиями наших ребят был отсечен основной путь подхода и отхода противника", - заключил Балицкий.Ранее сообщалось, что ВС отразили за сутки в целом 15 атак, предпринятых ВСУ на двух направлениях – Донецком и Краснолиманском. Кроме того, бойцы группировки "Днепр" предотвратили попытку украинских диверсантов форсировать Днепр на четырех лодках в Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть складов боеприпасов ВСУ уничтожены в зоне спецоперации – МинобороныРоссийская армия отразила 18 атак ВСУ в зоне спецоперацииАтака беспилотников на Севастополь: в Минобороны рассказали подробности

запорожская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, запорожская область, евгений балицкий, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу