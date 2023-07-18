https://crimea.ria.ru/20230718/vsu-poteryali-bolee-800-boevikov-v-myasnykh-shturmakh-rossiyskikh-pozitsiy-1130142345.html

ВСУ потеряли более 800 боевиков в "мясных штурмах" российских позиций

ВСУ потеряли более 800 боевиков в "мясных штурмах" российских позиций - РИА Новости Крым, 18.07.2023

ВСУ потеряли более 800 боевиков в "мясных штурмах" российских позиций

Российские войска за прошедшие сутки отразили 20 атак вооруженных формирований Украины на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, потери... РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T13:30

2023-07-18T13:30

2023-07-18T14:11

сво

министерство обороны рф

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запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки отразили 20 атак вооруженных формирований Украины на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, потери противника составили порядка 815 военнослужащих и 36 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили 12 атак противника в районах ряда населенных пунктов Донецкой Народной Республики, нанесли удары по скоплениям живой силы и техники украинских войск, а также уничтожили склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" подавлены две атаки противника, нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районе нескольких населенных пунктов, уничтожена одна диверсионно-разведывательная группа.За сутки российские войска на данном направлении уничтожили до 100 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab и две гаубицы Д-30.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск "Восток" отразили шесть атак подразделений ВСУ. Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов 23-й и 33-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Успеновка Запорожской области.Потери противника на обоих направлениях за сутки составили свыше 200 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица "Мста-Б", а также пушка Д-44.На Купянском направлении уничтожено 65 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.На Херсонском направлении противник потерял до 50 военнослужащих, четыре пикапа, две гаубицы "Мста-Б" и самоходную артиллерийскую установку "Акация".В целом за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение 89-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 98-ми районах.Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили и уничтожили 43 беспилотника.Читайте также на РИА Новости Крым:Потоплено 5 лодок: российские бойцы сорвали попытку ВСУ форсировать ДнепрБоевики ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ в Запорожской областиРоссийские войска отразили 15 атак ВСУ за сутки на двух направлениях

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запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

харьковская область

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