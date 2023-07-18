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ВСУ потеряли более 800 боевиков в "мясных штурмах" российских позиций - РИА Новости Крым, 18.07.2023
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ВСУ потеряли более 800 боевиков в "мясных штурмах" российских позиций
ВСУ потеряли более 800 боевиков в "мясных штурмах" российских позиций - РИА Новости Крым, 18.07.2023
ВСУ потеряли более 800 боевиков в "мясных штурмах" российских позиций
Российские войска за прошедшие сутки отразили 20 атак вооруженных формирований Украины на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, потери... РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T13:30
2023-07-18T14:11
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
пво
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки отразили 20 атак вооруженных формирований Украины на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, потери противника составили порядка 815 военнослужащих и 36 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили 12 атак противника в районах ряда населенных пунктов Донецкой Народной Республики, нанесли удары по скоплениям живой силы и техники украинских войск, а также уничтожили склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" подавлены две атаки противника, нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районе нескольких населенных пунктов, уничтожена одна диверсионно-разведывательная группа.За сутки российские войска на данном направлении уничтожили до 100 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab и две гаубицы Д-30.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск "Восток" отразили шесть атак подразделений ВСУ. Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов 23-й и 33-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Успеновка Запорожской области.Потери противника на обоих направлениях за сутки составили свыше 200 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица "Мста-Б", а также пушка Д-44.На Купянском направлении уничтожено 65 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.На Херсонском направлении противник потерял до 50 военнослужащих, четыре пикапа, две гаубицы "Мста-Б" и самоходную артиллерийскую установку "Акация".В целом за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение 89-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 98-ми районах.Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили и уничтожили 43 беспилотника.Читайте также на РИА Новости Крым:Потоплено 5 лодок: российские бойцы сорвали попытку ВСУ форсировать ДнепрБоевики ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ в Запорожской областиРоссийские войска отразили 15 атак ВСУ за сутки на двух направлениях
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , пво, запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), харьковская область, новости
ВСУ потеряли более 800 боевиков в "мясных штурмах" российских позиций

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 800 боевиков и свыше 30 единиц техники

13:30 18.07.2023 (обновлено: 14:11 18.07.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ в зоне спецоперации
Солдаты ВСУ в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки отразили 20 атак вооруженных формирований Украины на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, потери противника составили порядка 815 военнослужащих и 36 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили 12 атак противника в районах ряда населенных пунктов Донецкой Народной Республики, нанесли удары по скоплениям живой силы и техники украинских войск, а также уничтожили склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Потери противника на данном направлении составили до 400 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, американская артиллерийская система М777, три польских самоходки Krab, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы "Мста-Б", а также орудия Д-20 и Д-30.
На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" подавлены две атаки противника, нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районе нескольких населенных пунктов, уничтожена одна диверсионно-разведывательная группа.
За сутки российские войска на данном направлении уничтожили до 100 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab и две гаубицы Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск "Восток" отразили шесть атак подразделений ВСУ. Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов 23-й и 33-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Успеновка Запорожской области.
Потери противника на обоих направлениях за сутки составили свыше 200 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица "Мста-Б", а также пушка Д-44.
На Купянском направлении уничтожено 65 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
На Херсонском направлении противник потерял до 50 военнослужащих, четыре пикапа, две гаубицы "Мста-Б" и самоходную артиллерийскую установку "Акация".
В целом за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение 89-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 98-ми районах.
Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили и уничтожили 43 беспилотника.
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