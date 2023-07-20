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82 прилета за сутки: ВСУ бьют по мирным городам левобережья Херсонщины - РИА Новости Крым, 20.07.2023
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82 прилета за сутки: ВСУ бьют по мирным городам левобережья Херсонщины
82 прилета за сутки: ВСУ бьют по мирным городам левобережья Херсонщины - РИА Новости Крым, 20.07.2023
82 прилета за сутки: ВСУ бьют по мирным городам левобережья Херсонщины
ВСУ за минувшие сутки более 80 раз обстреляли мирные населенные пункты на левом берегу Днепра в Херсонской области, информация о жертвах уточняется, сообщают... РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T10:33
2023-07-20T11:13
херсонская область
новые регионы россии
сво
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
происшествия
каховка
новая каховка
алешки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. ВСУ за минувшие сутки более 80 раз обстреляли мирные населенные пункты на левом берегу Днепра в Херсонской области, информация о жертвах уточняется, сообщают экстренные службы региона.Отмечается, что в течение 19 июля украинские боевики выпустили из ствольной артиллерии 20 снарядов по Алешкам, 12 – по Днепрянам, девять раз били по Корсунке, семь – по Сагам.Накануне зафиксировано 80 прилетов со стороны ВСУ по десяти населенным пунктам левобережной Херсонщины. Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" на Херсонщине лишили ВСУ топливаПотоплено 5 лодок: российские бойцы сорвали попытку ВСУ форсировать ДнепрБоевики ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ в Запорожской области
https://crimea.ria.ru/20230712/92-prileta-za-sutki-vsu-usilili-obstrely-khersonschiny-1130002317.html
херсонская область
новые регионы россии
каховка
новая каховка
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96
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херсонская область, новые регионы россии, сво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия, каховка, новая каховка, алешки
82 прилета за сутки: ВСУ бьют по мирным городам левобережья Херсонщины

Экстренные службы сообщают о новых обстрелах левобережья Херсонщины

10:33 20.07.2023 (обновлено: 11:13 20.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ
Город Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. ВСУ за минувшие сутки более 80 раз обстреляли мирные населенные пункты на левом берегу Днепра в Херсонской области, информация о жертвах уточняется, сообщают экстренные службы региона.
Отмечается, что в течение 19 июля украинские боевики выпустили из ствольной артиллерии 20 снарядов по Алешкам, 12 – по Днепрянам, девять раз били по Корсунке, семь – по Сагам.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Кардашинки, Старой Збурьевки, Алешек, выпустив в общей сложности 34 снаряда. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказано в сообщении.
Накануне зафиксировано 80 прилетов со стороны ВСУ по десяти населенным пунктам левобережной Херсонщины.
Солдаты ВСУ
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Херсонская областьНовые регионы РоссииСВООбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиПроисшествияКаховкаНовая КаховкаАлешки
 
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