https://crimea.ria.ru/20230720/82-prileta-za-sutki-vsu-byut-po-mirnym-gorodam-levoberezhya-khersonschiny-1130184786.html

82 прилета за сутки: ВСУ бьют по мирным городам левобережья Херсонщины

82 прилета за сутки: ВСУ бьют по мирным городам левобережья Херсонщины - РИА Новости Крым, 20.07.2023

82 прилета за сутки: ВСУ бьют по мирным городам левобережья Херсонщины

ВСУ за минувшие сутки более 80 раз обстреляли мирные населенные пункты на левом берегу Днепра в Херсонской области, информация о жертвах уточняется, сообщают... РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T10:33

2023-07-20T10:33

2023-07-20T11:13

херсонская область

новые регионы россии

сво

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

происшествия

каховка

новая каховка

алешки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/11/1127612089_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0211bf47163fc1dd459c0fffd594b84c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. ВСУ за минувшие сутки более 80 раз обстреляли мирные населенные пункты на левом берегу Днепра в Херсонской области, информация о жертвах уточняется, сообщают экстренные службы региона.Отмечается, что в течение 19 июля украинские боевики выпустили из ствольной артиллерии 20 снарядов по Алешкам, 12 – по Днепрянам, девять раз били по Корсунке, семь – по Сагам.Накануне зафиксировано 80 прилетов со стороны ВСУ по десяти населенным пунктам левобережной Херсонщины. Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" на Херсонщине лишили ВСУ топливаПотоплено 5 лодок: российские бойцы сорвали попытку ВСУ форсировать ДнепрБоевики ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ в Запорожской области

https://crimea.ria.ru/20230712/92-prileta-za-sutki-vsu-usilili-obstrely-khersonschiny-1130002317.html

херсонская область

новые регионы россии

каховка

новая каховка

алешки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, сво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия, каховка, новая каховка, алешки