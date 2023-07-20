https://crimea.ria.ru/20230720/82-prileta-za-sutki-vsu-byut-po-mirnym-gorodam-levoberezhya-khersonschiny-1130184786.html
82 прилета за сутки: ВСУ бьют по мирным городам левобережья Херсонщины
82 прилета за сутки: ВСУ бьют по мирным городам левобережья Херсонщины - РИА Новости Крым, 20.07.2023
82 прилета за сутки: ВСУ бьют по мирным городам левобережья Херсонщины
ВСУ за минувшие сутки более 80 раз обстреляли мирные населенные пункты на левом берегу Днепра в Херсонской области, информация о жертвах уточняется, сообщают... РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T10:33
2023-07-20T10:33
2023-07-20T11:13
херсонская область
новые регионы россии
сво
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
происшествия
каховка
новая каховка
алешки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/11/1127612089_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0211bf47163fc1dd459c0fffd594b84c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. ВСУ за минувшие сутки более 80 раз обстреляли мирные населенные пункты на левом берегу Днепра в Херсонской области, информация о жертвах уточняется, сообщают экстренные службы региона.Отмечается, что в течение 19 июля украинские боевики выпустили из ствольной артиллерии 20 снарядов по Алешкам, 12 – по Днепрянам, девять раз били по Корсунке, семь – по Сагам.Накануне зафиксировано 80 прилетов со стороны ВСУ по десяти населенным пунктам левобережной Херсонщины. Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" на Херсонщине лишили ВСУ топливаПотоплено 5 лодок: российские бойцы сорвали попытку ВСУ форсировать ДнепрБоевики ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ в Запорожской области
https://crimea.ria.ru/20230712/92-prileta-za-sutki-vsu-usilili-obstrely-khersonschiny-1130002317.html
херсонская область
новые регионы россии
каховка
новая каховка
алешки
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/11/1127612089_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_eb984a0006885e4202c8659a45056c7e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, новые регионы россии, сво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия, каховка, новая каховка, алешки
82 прилета за сутки: ВСУ бьют по мирным городам левобережья Херсонщины
Экстренные службы сообщают о новых обстрелах левобережья Херсонщины
10:33 20.07.2023 (обновлено: 11:13 20.07.2023)