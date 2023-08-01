https://crimea.ria.ru/20230801/114-popytok-atak-vsu-pytalis-prorvat-oboronu-v-zaporozhskoy-oblasti-1130465482.html

114 попыток атак: ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской области

114 попыток атак: ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской области - РИА Новости Крым, 01.08.2023

114 попыток атак: ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской области

Украинские войска во вторник утром предприняли безуспешную попытку прорвать оборону на Ореховском направлении, всего за сутки ВСУ пытались атаковать Запорожскую РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T12:37

2023-08-01T12:37

2023-08-01T12:37

новости

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

контрнаступление всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Украинские войска во вторник утром предприняли безуспешную попытку прорвать оборону на Ореховском направлении, всего за сутки ВСУ пытались атаковать Запорожскую область более 100 раз. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.По словам Балицкого, на Ореховском направлении украинские войска проводят перегруппировку, пытаются формировать штурмовые группы из мобилизованных, у которых отсутствует должная подготовка.Как сообщалось, накануне в результате обстрела ВСУ села Басань Пологовского района три человека погибли. Атака была совершена на продуктовый магазин, где находилось в тот момент много людей.Читайте также на РИА Новости Крым: ВСУ обстреляли село на Запорожье: есть погибшие и раненыеВСУ обстреляли Васильевку: есть пострадавшая и разрушенияКакие населенные пункты освобождены российскими войсками – Шойгу

запорожская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , контрнаступление всу