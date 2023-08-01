https://crimea.ria.ru/20230801/114-popytok-atak-vsu-pytalis-prorvat-oboronu-v-zaporozhskoy-oblasti-1130465482.html
114 попыток атак: ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской области
114 попыток атак: ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской области - РИА Новости Крым, 01.08.2023
114 попыток атак: ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской области
Украинские войска во вторник утром предприняли безуспешную попытку прорвать оборону на Ореховском направлении, всего за сутки ВСУ пытались атаковать Запорожскую РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T12:37
2023-08-01T12:37
2023-08-01T12:37
новости
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
контрнаступление всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Украинские войска во вторник утром предприняли безуспешную попытку прорвать оборону на Ореховском направлении, всего за сутки ВСУ пытались атаковать Запорожскую область более 100 раз. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.По словам Балицкого, на Ореховском направлении украинские войска проводят перегруппировку, пытаются формировать штурмовые группы из мобилизованных, у которых отсутствует должная подготовка.Как сообщалось, накануне в результате обстрела ВСУ села Басань Пологовского района три человека погибли. Атака была совершена на продуктовый магазин, где находилось в тот момент много людей.Читайте также на РИА Новости Крым: ВСУ обстреляли село на Запорожье: есть погибшие и раненыеВСУ обстреляли Васильевку: есть пострадавшая и разрушенияКакие населенные пункты освобождены российскими войсками – Шойгу
запорожская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , контрнаступление всу
114 попыток атак: ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской области
ВСУ предприняли 114 попыток атаковать Запорожскую область - Балицкий