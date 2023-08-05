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Армия России жжет польские "Крабы" в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 05.08.2023
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Армия России жжет польские "Крабы" в зоне спецоперации
Армия России жжет польские "Крабы" в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 05.08.2023
Армия России жжет польские "Крабы" в зоне спецоперации
Вооруженные силы России успешно уничтожают в зоне спецоперации западное вооружение, поставленное Украине. Об этом свидетельствуют данные Минобороны. РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T16:29
2023-08-05T16:29
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
поставки западного оружия украине
новости
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
харьковская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России успешно уничтожают в зоне спецоперации западное вооружение, поставленное Украине. Об этом свидетельствуют данные Минобороны.По данным сводки оборонного ведомства РФ, за сутки российские войска уничтожили самоходные артиллерийские установки Krab польского производства на трех направлениях. Сразу двух иностранных установок ВСУ лишились на Запорожском направлении. По одной ликвидировано на Купянском и Донецком.Кроме того, на Южно-Донецком направлении уничтожена артиллерийская система М777 производства США.Также при огневом поражении украинских подразделений на разных направлениях уничтожены гаубицы Д-20, Д-30 и "Мста-Б", самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и "Акация" и противотанковая пушка "Рапира".Читайте также на РИА Новости Крым:Атаковавший Севастополь беспилотник уничтожен флотом – РазвожаевВ ЛНР освобожден еще один населенный пунктБолее 43 тысяч солдат и 4900 единиц вооружения: потери ВСУ за два месяца
https://crimea.ria.ru/20230621/im-prosto-vse-ravno-polskiy-ofitser-zayavil-o-porche-tekhniki-voennymi-vsu-1129538577.html
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РИА Новости Крым
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , поставки западного оружия украине, новости, запорожская область, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, харьковская область
Армия России жжет польские "Крабы" в зоне спецоперации

ВС РФ уничтожают западное вооружение Киева в зоне СВО – больше всех горят польские Krab

16:29 05.08.2023
 
© WOJTEK RADWANSKI / AFPПольские гаубицы AHS Krab
Польские гаубицы AHS Krab
© WOJTEK RADWANSKI / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России успешно уничтожают в зоне спецоперации западное вооружение, поставленное Украине. Об этом свидетельствуют данные Минобороны.
По данным сводки оборонного ведомства РФ, за сутки российские войска уничтожили самоходные артиллерийские установки Krab польского производства на трех направлениях. Сразу двух иностранных установок ВСУ лишились на Запорожском направлении. По одной ликвидировано на Купянском и Донецком.
Кроме того, на Южно-Донецком направлении уничтожена артиллерийская система М777 производства США.
Также при огневом поражении украинских подразделений на разных направлениях уничтожены гаубицы Д-20, Д-30 и "Мста-Б", самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и "Акация" и противотанковая пушка "Рапира".
"В районе населенного пункта Рогань Харьковской области поражена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей. В районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 44-й механизированной бригады ВСУ", – добавили в Минобороны.
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СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУПоставки западного оружия УкраинеНовостиЗапорожская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеХарьковская область
 
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