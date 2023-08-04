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Более 43 тысяч солдат и 4900 единиц вооружения: потери ВСУ за два месяца
Более 43 тысяч солдат и 4900 единиц вооружения: потери ВСУ за два месяца - РИА Новости Крым, 04.08.2023
Более 43 тысяч солдат и 4900 единиц вооружения: потери ВСУ за два месяца
Украина с начала контрнаступления потеряла более 43 тысяч военных и свыше 4900 единиц вооружения. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T14:56
2023-08-04T14:56
2023-08-04T15:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Украина с начала контрнаступления потеряла более 43 тысяч военных и свыше 4900 единиц вооружения. Об этом сообщили в Минобороны России.По данным Минобороны, это количество не включает раненых, эвакуированных в украинские и зарубежные госпитали, иностранных наемников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием в тыловых районах.Кроме того, ВСУ за два месяца лишились тысяч единиц вооружения, в том числе поставленной западными странами боевой техники.Кроме того, украинские войска потеряли 747 орудий полевой артиллерии и минометов, включая 76 американских артиллерийских систем М777, а также 84 самоходные артиллерийские установки из Польши, США, Франции и Германии.Читайте также на РИА Новости Крым:Как долго может продлиться вторая фаза "контрнаступа" ВСУ – прогнозШойгу озвучил потери ВСУ за июльНикаких предпосылок для мирного решения конфликта нет – Кремль
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потери всу , всу (вооруженные силы украины), сво, армия и флот, украина, министерство обороны рф, новости
Более 43 тысяч солдат и 4900 единиц вооружения: потери ВСУ за два месяца
Минобороны: ВСУ потеряли более 43 тысяч военных с начала контрнаступления
14:56 04.08.2023 (обновлено: 15:00 04.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Украина с начала контрнаступления потеряла более 43 тысяч военных и свыше 4900 единиц вооружения. Об этом сообщили в Минобороны России.
"С начала так называемого киевским режимом наступления в течение июня-июля потери Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий составили уже более 43 тысяч военнослужащих", — говорится в релизе.
По данным Минобороны, это количество не включает раненых, эвакуированных в украинские и зарубежные госпитали, иностранных наемников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием в тыловых районах.
Кроме того, ВСУ за два месяца лишились тысяч единиц вооружения, в том числе поставленной западными странами боевой техники.
"На линии боевого соприкосновения уничтожено свыше 4 тысяч 900 единиц различного вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 танк и других боевых бронированных машин, из них 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, украинские войска потеряли 747 орудий полевой артиллерии и минометов, включая 76 американских артиллерийских систем М777, а также 84 самоходные артиллерийские установки из Польши, США, Франции и Германии.
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