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Более 43 тысяч солдат и 4900 единиц вооружения: потери ВСУ за два месяца

Более 43 тысяч солдат и 4900 единиц вооружения: потери ВСУ за два месяца - РИА Новости Крым, 04.08.2023

Более 43 тысяч солдат и 4900 единиц вооружения: потери ВСУ за два месяца

Украина с начала контрнаступления потеряла более 43 тысяч военных и свыше 4900 единиц вооружения. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-04T14:56

2023-08-04T14:56

2023-08-04T15:00

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Украина с начала контрнаступления потеряла более 43 тысяч военных и свыше 4900 единиц вооружения. Об этом сообщили в Минобороны России.По данным Минобороны, это количество не включает раненых, эвакуированных в украинские и зарубежные госпитали, иностранных наемников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием в тыловых районах.Кроме того, ВСУ за два месяца лишились тысяч единиц вооружения, в том числе поставленной западными странами боевой техники.Кроме того, украинские войска потеряли 747 орудий полевой артиллерии и минометов, включая 76 американских артиллерийских систем М777, а также 84 самоходные артиллерийские установки из Польши, США, Франции и Германии.Читайте также на РИА Новости Крым:Как долго может продлиться вторая фаза "контрнаступа" ВСУ – прогнозШойгу озвучил потери ВСУ за июльНикаких предпосылок для мирного решения конфликта нет – Кремль

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2023

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потери всу , всу (вооруженные силы украины), сво, армия и флот, украина, министерство обороны рф, новости