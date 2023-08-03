Рейтинг@Mail.ru
Как долго может продлиться вторая фаза "контрнаступа" ВСУ – прогноз - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230803/kak-dolgo-mozhet-prodlitsya-vtoraya-faza-kontrnastupa-vsu--prognoz-1130511782.html
Как долго может продлиться вторая фаза "контрнаступа" ВСУ – прогноз
Как долго может продлиться вторая фаза "контрнаступа" ВСУ – прогноз - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Как долго может продлиться вторая фаза "контрнаступа" ВСУ – прогноз
Вторая фаза контрнаступления украинских войск, о начале которой неделю назад сообщили западные СМИ, может продлиться в лучшем случае до конца лета. Такое мнение РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T13:57
2023-08-03T13:57
мнения
радио "спутник в крыму"
андрей никифоров
новости
сво
контрнаступление всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130398843_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c6fd3494d816c559e6889022ca38147d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Вторая фаза контрнаступления украинских войск, о начале которой неделю назад сообщили западные СМИ, может продлиться в лучшем случае до конца лета. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".Никифоров отметил огромные потери в людях и технике, которые ежедневно несет украинская армия на линии боевого соприкосновения. Оперативно восполнять эти потери очень сложно, поскольку военную технику Украина сама не производит и даже не ремонтирует, а новобранцев еще нужно хотя бы элементарно обучить, вооружить и выдать обмундирование, прежде чем бросить на убой.Газета The New York Times 27 июля сообщила со ссылкой на представителей Пентагона, что Украина начала "основную фазу контрнаступления". По данным издания, в бой вступили "тысячи военнослужащих, находящихся в резерве, многие из которых прошли западную подготовку". На некоторых направлениях, в частности, в Запорожской области, противник активизировал наступательные действия, пытаясь прорвать российскую оборону.Военный и политический эксперт Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что усиление натиска ВСУ говорит о том, что Киев поставил на карту все и пошел ва-банк, резервов для действий в таком режиме у украинских войск хватит максимум на три-четыре недели.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери украинских войск за июль составили 20,8 тысячи военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения, включая 10 немецких танков Leopard и 11 американских БМП Bradley.Министр отметил, что поставляемое Киеву западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт.Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в свою очередь заявил, что всеобщая мобилизация на Украине может быть объявлена уже зимой, признаки ее подготовки сегодня уже наблюдаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Зрада откуда не ждали: почему США обделяют Украину деньгами ради ТайваняБолее 900 боевиков за сутки: ВСУ несут катастрофические потериВойска РФ захватили 7 опорных пунктов под Красным Лиманом
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130398843_144:0:1280:852_1920x0_80_0_0_8c6dfa46b568170365fe2b84ab5dd3af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, андрей никифоров, новости, сво, контрнаступление всу
Как долго может продлиться вторая фаза "контрнаступа" ВСУ – прогноз

Политолог Никифоров: активная фаза "контрнаступа" ВСУ продлится максимум до конца лета

13:57 03.08.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ в зоне спецоперации
Солдаты ВСУ в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Вторая фаза контрнаступления украинских войск, о начале которой неделю назад сообщили западные СМИ, может продлиться в лучшем случае до конца лета. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".
"С начала этой второй фазы украинского "контрнаступа" прошла уже неделя. Но начали они (ВСУ – ред.) ее не с чистого листа, а израсходовав уже значительное количество ресурсов с начала июня. Если у них и есть возможности еще как-то активничать, то, полагаю, они очень и очень ограничены. Думаю, за пределы лета вся эта наступательная активность вряд ли может выйти именно в силу того, что эти накопленные ресурсы израсходуются", – считает эксперт.
Никифоров отметил огромные потери в людях и технике, которые ежедневно несет украинская армия на линии боевого соприкосновения. Оперативно восполнять эти потери очень сложно, поскольку военную технику Украина сама не производит и даже не ремонтирует, а новобранцев еще нужно хотя бы элементарно обучить, вооружить и выдать обмундирование, прежде чем бросить на убой.
"В любом случае эти ресурсы заканчиваются, и наступит фаза, когда наступать они уже не смогут. Поймать их на этой фазе, как я предполагаю, – и есть главная задача нашего командования. Это момент для перехватывания стратегической инициативы и ведения уже своих наступательных действий. Посмотрим, как получится на самом деле", – добавил политолог.
Газета The New York Times 27 июля сообщила со ссылкой на представителей Пентагона, что Украина начала "основную фазу контрнаступления". По данным издания, в бой вступили "тысячи военнослужащих, находящихся в резерве, многие из которых прошли западную подготовку". На некоторых направлениях, в частности, в Запорожской области, противник активизировал наступательные действия, пытаясь прорвать российскую оборону.
Военный и политический эксперт Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что усиление натиска ВСУ говорит о том, что Киев поставил на карту все и пошел ва-банк, резервов для действий в таком режиме у украинских войск хватит максимум на три-четыре недели.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери украинских войск за июль составили 20,8 тысячи военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения, включая 10 немецких танков Leopard и 11 американских БМП Bradley.
Министр отметил, что поставляемое Киеву западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт.
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в свою очередь заявил, что всеобщая мобилизация на Украине может быть объявлена уже зимой, признаки ее подготовки сегодня уже наблюдаются.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зрада откуда не ждали: почему США обделяют Украину деньгами ради Тайваня
Более 900 боевиков за сутки: ВСУ несут катастрофические потери
Войска РФ захватили 7 опорных пунктов под Красным Лиманом
Радио "Спутник в Крыму"МненияАндрей НикифоровНовостиСВОКонтрнаступление ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:35Банк России представил логотип цифрового рубля
16:15В Крыму в фонд "Защитники Отечества" обратились более 2500 человек
15:51Армия России отбила 12 атак и уничтожила более 900 боевиков – ход СВО
15:38В Крыму украли электроэнергию на 800 млн рублей
15:29Российская ПВО перехватила 11 снарядов, две ракеты HARM и сбила 38 дронов
15:16Банк РНКБ подписал Национальный инклюзивный договор
15:11В Крыму полетят головы: руководители 50 сел ответят за срыв работ
14:55Наступающие российские войска улучшили позиции под Купянском – МО
14:33Контратака ВС России на Донецком направлении: уничтожено 380 боевиков
14:10Путин: российские чиновники должны ездить на отечественных авто
13:57Как долго может продлиться вторая фаза "контрнаступа" ВСУ – прогноз
13:33Дети на экспорт: на Украине главврачи продавали младенцев иностранцам
13:07Ирина Мирошниченко. Биография
12:50Крымчане отдали мошенникам 315 млн рублей за полгода
12:39Умерла Ирина Мирошниченко
12:33"Дезодорант" с гашишем: в Севастополе наркокурьер попался в такси
12:19Mercedes сгорел дотла под Симферополем
11:57Крымчанка едва не забила молотком бывшего мужа: дело передано в суд
11:32На пожаре в Симферополе спасли 8 человек – дело на контроле прокуратуры
11:18Херсонщина под огнем ВСУ: ранены мирные жители
Лента новостейМолния