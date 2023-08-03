https://crimea.ria.ru/20230803/kak-dolgo-mozhet-prodlitsya-vtoraya-faza-kontrnastupa-vsu--prognoz-1130511782.html

Как долго может продлиться вторая фаза "контрнаступа" ВСУ – прогноз

Как долго может продлиться вторая фаза "контрнаступа" ВСУ – прогноз - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Как долго может продлиться вторая фаза "контрнаступа" ВСУ – прогноз

Вторая фаза контрнаступления украинских войск, о начале которой неделю назад сообщили западные СМИ, может продлиться в лучшем случае до конца лета. Такое мнение РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T13:57

2023-08-03T13:57

2023-08-03T13:57

мнения

радио "спутник в крыму"

андрей никифоров

новости

сво

контрнаступление всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Вторая фаза контрнаступления украинских войск, о начале которой неделю назад сообщили западные СМИ, может продлиться в лучшем случае до конца лета. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".Никифоров отметил огромные потери в людях и технике, которые ежедневно несет украинская армия на линии боевого соприкосновения. Оперативно восполнять эти потери очень сложно, поскольку военную технику Украина сама не производит и даже не ремонтирует, а новобранцев еще нужно хотя бы элементарно обучить, вооружить и выдать обмундирование, прежде чем бросить на убой.Газета The New York Times 27 июля сообщила со ссылкой на представителей Пентагона, что Украина начала "основную фазу контрнаступления". По данным издания, в бой вступили "тысячи военнослужащих, находящихся в резерве, многие из которых прошли западную подготовку". На некоторых направлениях, в частности, в Запорожской области, противник активизировал наступательные действия, пытаясь прорвать российскую оборону.Военный и политический эксперт Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что усиление натиска ВСУ говорит о том, что Киев поставил на карту все и пошел ва-банк, резервов для действий в таком режиме у украинских войск хватит максимум на три-четыре недели.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери украинских войск за июль составили 20,8 тысячи военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения, включая 10 немецких танков Leopard и 11 американских БМП Bradley.Министр отметил, что поставляемое Киеву западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт.Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в свою очередь заявил, что всеобщая мобилизация на Украине может быть объявлена уже зимой, признаки ее подготовки сегодня уже наблюдаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Зрада откуда не ждали: почему США обделяют Украину деньгами ради ТайваняБолее 900 боевиков за сутки: ВСУ несут катастрофические потериВойска РФ захватили 7 опорных пунктов под Красным Лиманом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, андрей никифоров, новости, сво, контрнаступление всу