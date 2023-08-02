https://crimea.ria.ru/20230802/bolee-900-boevikov-za-sutki-vsu-nesut-katastroficheskie-poteri-1130491893.html

Более 900 боевиков за сутки: ВСУ несут катастрофические потери

Более 900 боевиков за сутки: ВСУ несут катастрофические потери - РИА Новости Крым, 02.08.2023

Более 900 боевиков за сутки: ВСУ несут катастрофические потери

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки отразили 20 атак противника на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Купянском и Краснолиманском направлениях, потери... РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T16:09

2023-08-02T16:09

2023-08-02T16:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки отразили 20 атак противника на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Купянском и Краснолиманском направлениях, потери противника составили порядка 925 боевиков и 56 единиц военной техники и тяжелых вооружений. Об этом сообщает Минобороны России.Донецкое направлениеОбороняющиеся подразделения "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 12 атак противника в районах Берестового, Спорного, Северного, Старомихайловки, Марьинки и Красногоровки Донецкой Народной Республики.Также российские войска нанесли удары по подразделениям ВСУ в районах Часов Яра, Белой Горы, Красногоровки, Курдюмовки и Дзержинска ДНР.Потери противника на данном направлении составили до 295 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-20 и одна Д-30.Южно-Донецкое и Запорожское направленияПодразделения группировки войск "Восток" успешно отразили атаку противника в районе Урожайного ДНР.На данном направлении ВСУ потеряли 210 боевиков, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab и колесную самоходную гаубицу "Богдана".На Запорожском направлении российские войска отразили четыре атаки противника в районах Работино и Пятихаток Запорожской области. Здесь противник потерял более 220 военных, один танк, две боевые машины пехоты и два автомобиля.Купянское направлениеШтурмовые отряды "Западной" группировки войск, наступая в направлении Новоселовского Луганской Народной Республики и Тимковки Харьковской области, улучшили тактическое положение.Кроме того, в районе Новоселовского успешно отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады.Авиация и артиллерия группировки нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах пяти населенных пунктов ЛНР и Харьковской области.Потери украинских войск составили более 40 боевиков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", самоходная артиллерийская установка Krab, две самоходные гаубицы "Гвоздика", самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона", самоходная гаубица "Мста-С", а также орудие "Мста-Б".Краснолиманское и Херсонское направленияПодразделения группировки войск "Центр" успешно отразили атаку противника в районе Нововодяного ЛНР.Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Торского, Григоровки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР.За сутки российские войска уничтожили до 115 военных ВСУ, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийскую установку М777, самоходную гаубицу "Гвоздика" и орудие Д-30.На Херсонском направлении в результате огневого поражения противник потерял порядка 45 боевиков, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и три гаубицы "Мста-Б".Читайте также на РИА Новости Крым:Войска РФ захватили 7 опорных пунктов под Красным ЛиманомРоссийские войска разбили склады боеприпасов нацгвардии и ВСУРоссийские бойцы разбили пункт дислокации ВСУ и уничтожили 40 боевиков

https://crimea.ria.ru/20230802/sbity-28-ukrainskikh-drona-i-12-snaryadov-himars--rabota-pvo-za-sutki-1130491702.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

харьковская область

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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