Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы разбили пункт дислокации ВСУ и уничтожили 40 боевиков - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230802/rossiyskie-boytsy-razbili-punkt-dislokatsii-vsu-i-unichtozhili-40-boevikov-1130487282.html
Российские бойцы разбили пункт дислокации ВСУ и уничтожили 40 боевиков
Российские бойцы разбили пункт дислокации ВСУ и уничтожили 40 боевиков - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Российские бойцы разбили пункт дислокации ВСУ и уничтожили 40 боевиков
Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области около 40 украинских боевиков, разбили пункт временной дислокации противника и боевую... РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T13:32
2023-08-02T13:32
группировка войск "днепр"
новости
херсонская область
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1f/1127903028_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_a9ee45f8a74901df80f6e82f4ef8011f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области около 40 украинских боевиков, разбили пункт временной дислокации противника и боевую технику ВСУ. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, за прошедшие сутки в островной зоне уничтожены: одна лодка и пять боевиков ВСУ в районе острова Белогрудов, три лодки и 15 украинских солдат возле острова Даманский, а также гаубица Д-30 с боекомплектом и четырьмя боевиками возле Софиевки.В результате огневого поражения на Херсонском направлении ликвидированы: 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему – трое боевиков ВСУ убиты и четверо ранены, гаубица МСТА-Б с боекомплектом у Чернобаевки – уничтожены пять боевиков и двое ранены.На Каховском направлении в районе населенного пункта Томарино ликвидированы гаубица с боекомплектом – украинские войска потеряли трех боевиков убитыми и четырех ранеными.Также бойцы "Днепра" разбили зенитно-ракетный комплекс Spada в районе Великой Александровки. Кроме того, уничтожили место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе Гавриловки – уничтожены восемь боевиков и еще семеро получили ранения различной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили по Херсонщине 88 снарядов: информация о жертвах уточняется114 попыток атак: ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской областиКакие населенные пункты освобождены российскими войсками – Шойгу
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1f/1127903028_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_223e90f02d761972da46071e1ee68ab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
группировка войск "днепр", новости, херсонская область, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу
Российские бойцы разбили пункт дислокации ВСУ и уничтожили 40 боевиков

Бойцы группировки "Днепр" на Херсонщине уничтожили около 40 боевиков ВСУ

13:32 02.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерии ВС РФ
Работа артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области около 40 украинских боевиков, разбили пункт временной дислокации противника и боевую технику ВСУ. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Так, за прошедшие сутки в островной зоне уничтожены: одна лодка и пять боевиков ВСУ в районе острова Белогрудов, три лодки и 15 украинских солдат возле острова Даманский, а также гаубица Д-30 с боекомплектом и четырьмя боевиками возле Софиевки.
В результате огневого поражения на Херсонском направлении ликвидированы: 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему – трое боевиков ВСУ убиты и четверо ранены, гаубица МСТА-Б с боекомплектом у Чернобаевки – уничтожены пять боевиков и двое ранены.
На Каховском направлении в районе населенного пункта Томарино ликвидированы гаубица с боекомплектом – украинские войска потеряли трех боевиков убитыми и четырех ранеными.
Также бойцы "Днепра" разбили зенитно-ракетный комплекс Spada в районе Великой Александровки. Кроме того, уничтожили место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе Гавриловки – уничтожены восемь боевиков и еще семеро получили ранения различной степени тяжести.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ выпустили по Херсонщине 88 снарядов: информация о жертвах уточняется
114 попыток атак: ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской области
Какие населенные пункты освобождены российскими войсками – Шойгу
 
Группировка войск "Днепр"НовостиХерсонская областьСВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала