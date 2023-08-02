https://crimea.ria.ru/20230802/rossiyskie-boytsy-razbili-punkt-dislokatsii-vsu-i-unichtozhili-40-boevikov-1130487282.html

Российские бойцы разбили пункт дислокации ВСУ и уничтожили 40 боевиков

Российские бойцы разбили пункт дислокации ВСУ и уничтожили 40 боевиков - РИА Новости Крым, 02.08.2023

Российские бойцы разбили пункт дислокации ВСУ и уничтожили 40 боевиков

Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области около 40 украинских боевиков, разбили пункт временной дислокации противника и боевую... РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T13:32

2023-08-02T13:32

2023-08-02T13:32

группировка войск "днепр"

новости

херсонская область

сво

армия и флот

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области около 40 украинских боевиков, разбили пункт временной дислокации противника и боевую технику ВСУ. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, за прошедшие сутки в островной зоне уничтожены: одна лодка и пять боевиков ВСУ в районе острова Белогрудов, три лодки и 15 украинских солдат возле острова Даманский, а также гаубица Д-30 с боекомплектом и четырьмя боевиками возле Софиевки.В результате огневого поражения на Херсонском направлении ликвидированы: 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему – трое боевиков ВСУ убиты и четверо ранены, гаубица МСТА-Б с боекомплектом у Чернобаевки – уничтожены пять боевиков и двое ранены.На Каховском направлении в районе населенного пункта Томарино ликвидированы гаубица с боекомплектом – украинские войска потеряли трех боевиков убитыми и четырех ранеными.Также бойцы "Днепра" разбили зенитно-ракетный комплекс Spada в районе Великой Александровки. Кроме того, уничтожили место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе Гавриловки – уничтожены восемь боевиков и еще семеро получили ранения различной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили по Херсонщине 88 снарядов: информация о жертвах уточняется114 попыток атак: ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской областиКакие населенные пункты освобождены российскими войсками – Шойгу

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", новости, херсонская область, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу