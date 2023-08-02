https://crimea.ria.ru/20230802/vsu-vypustili-po-khersonschine-88-snaryadov-informatsiya-o-zhertvakh-utochnyaetsya-1130482758.html

ВСУ выпустили по Херсонщине 88 снарядов: информация о жертвах уточняется

ВСУ выпустили по Херсонщине 88 снарядов: информация о жертвах уточняется - РИА Новости Крым, 02.08.2023

ВСУ выпустили по Херсонщине 88 снарядов: информация о жертвах уточняется

Украинские боевики продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре левого берега Херсонской области, за минувшие сутки из ствольной артиллерии по мирным РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T10:40

2023-08-02T10:40

2023-08-02T10:40

херсонская область

новости

алешки

голая пристань

каховка

новая каховка

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре левого берега Херсонской области, за минувшие сутки из ствольной артиллерии по мирным городам и селам ВСУ выпустили 88 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах.Накануне в течение дня киевский режим выпустил по Алешкам шесть снарядов, по Подлесному – девять, по Крынкам – восемь, по Голой Пристани – шесть. Также усилились обстрелы населенных пунктов Песчановка и Кардашинка, куда прилетело 15 и 12 снарядов."В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Крынок, Солонцов, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.В настоящее время информация о жертвах и разрушениях уточняется.Накануне сообщалось, что ВСУ в очередной раз обстреляли восемь населенных пунктов левобережья Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:114 попыток атак: ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской областиПочти 90 прилетов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать ХерсонщинуУкраинские боевики снова обстреляли Донецк – есть убитые и раненые

херсонская область

алешки

голая пристань

каховка

новая каховка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости, алешки, голая пристань, каховка, новая каховка, обстрелы всу