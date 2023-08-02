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ВСУ выпустили по Херсонщине 88 снарядов: информация о жертвах уточняется - РИА Новости Крым, 02.08.2023
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ВСУ выпустили по Херсонщине 88 снарядов: информация о жертвах уточняется
ВСУ выпустили по Херсонщине 88 снарядов: информация о жертвах уточняется - РИА Новости Крым, 02.08.2023
ВСУ выпустили по Херсонщине 88 снарядов: информация о жертвах уточняется
Украинские боевики продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре левого берега Херсонской области, за минувшие сутки из ствольной артиллерии по мирным РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T10:40
2023-08-02T10:40
херсонская область
новости
алешки
голая пристань
каховка
новая каховка
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре левого берега Херсонской области, за минувшие сутки из ствольной артиллерии по мирным городам и селам ВСУ выпустили 88 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах.Накануне в течение дня киевский режим выпустил по Алешкам шесть снарядов, по Подлесному – девять, по Крынкам – восемь, по Голой Пристани – шесть. Также усилились обстрелы населенных пунктов Песчановка и Кардашинка, куда прилетело 15 и 12 снарядов."В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Крынок, Солонцов, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.В настоящее время информация о жертвах и разрушениях уточняется.Накануне сообщалось, что ВСУ в очередной раз обстреляли восемь населенных пунктов левобережья Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:114 попыток атак: ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской областиПочти 90 прилетов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать ХерсонщинуУкраинские боевики снова обстреляли Донецк – есть убитые и раненые
херсонская область
алешки
голая пристань
каховка
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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херсонская область, новости, алешки, голая пристань, каховка, новая каховка, обстрелы всу
ВСУ выпустили по Херсонщине 88 снарядов: информация о жертвах уточняется

Экстренные службы: ВСУ выпустили по городам и селам Херсонщины 88 снарядов

10:40 02.08.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре левого берега Херсонской области, за минувшие сутки из ствольной артиллерии по мирным городам и селам ВСУ выпустили 88 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах.
Накануне в течение дня киевский режим выпустил по Алешкам шесть снарядов, по Подлесному – девять, по Крынкам – восемь, по Голой Пристани – шесть. Также усилились обстрелы населенных пунктов Песчановка и Кардашинка, куда прилетело 15 и 12 снарядов.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Крынок, Солонцов, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.
В настоящее время информация о жертвах и разрушениях уточняется.
Накануне сообщалось, что ВСУ в очередной раз обстреляли восемь населенных пунктов левобережья Херсонской области.
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Почти 90 прилетов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать Херсонщину
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Херсонская областьНовостиАлешкиГолая ПристаньКаховкаНовая КаховкаОбстрелы ВСУ
 
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