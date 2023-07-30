https://crimea.ria.ru/20230730/pochti-90-priletov-za-sutki-vsu-prodolzhayut-terrorizirovat-khersonschinu-1130410391.html

Почти 90 прилетов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать Херсонщину

Почти 90 прилетов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать Херсонщину - РИА Новости Крым, 30.07.2023

Почти 90 прилетов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать Херсонщину

За минувшие сутки украинские боевики выпустили по мирным городам и поселкам Херсонской области 88 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.07.2023

2023-07-30T12:54

2023-07-30T12:54

2023-07-30T12:54

херсонская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

каховка

новая каховка

алешки

днепряны

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. За минувшие сутки украинские боевики выпустили по мирным городам и поселкам Херсонской области 88 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Наибольшее число снарядов попали по Корсунке – там зафиксировано 14 "прилетов". По Алешкам и Днепрянам выпущено по девять, по Кардашинке – 10, по Старой Збурьевке – 12 снарядов.В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Новая Каховка, Каховка, Солонцы, Песчановка. По мирным объектам выпущено в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии.Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Накануне боевики ВСУ выпустили по Херсонской области 69 снарядов, ранения получил мирный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 60 прилетов: при обстрелах ВСУ ранены три жителя Херсонщины41 обстрел за сутки: ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской областиЕще 70 прилетов: на Херсонщине при обстрелах ВСУ ранен мирный житель

https://crimea.ria.ru/20230724/brigada-skoroy-popala-pod-obstrel-vsu-v-khersonskoy-oblasti-est-ranenye-1130277981.html

херсонская область

каховка

новая каховка

алешки

днепряны

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), каховка, новая каховка, алешки, днепряны, происшествия, новости