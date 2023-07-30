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Почти 90 прилетов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать Херсонщину - РИА Новости Крым, 30.07.2023
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Почти 90 прилетов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать Херсонщину
Почти 90 прилетов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать Херсонщину - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Почти 90 прилетов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать Херсонщину
За минувшие сутки украинские боевики выпустили по мирным городам и поселкам Херсонской области 88 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T12:54
2023-07-30T12:54
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
каховка
новая каховка
алешки
днепряны
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. За минувшие сутки украинские боевики выпустили по мирным городам и поселкам Херсонской области 88 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Наибольшее число снарядов попали по Корсунке – там зафиксировано 14 "прилетов". По Алешкам и Днепрянам выпущено по девять, по Кардашинке – 10, по Старой Збурьевке – 12 снарядов.В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Новая Каховка, Каховка, Солонцы, Песчановка. По мирным объектам выпущено в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии.Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Накануне боевики ВСУ выпустили по Херсонской области 69 снарядов, ранения получил мирный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 60 прилетов: при обстрелах ВСУ ранены три жителя Херсонщины41 обстрел за сутки: ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской областиЕще 70 прилетов: на Херсонщине при обстрелах ВСУ ранен мирный житель
https://crimea.ria.ru/20230724/brigada-skoroy-popala-pod-obstrel-vsu-v-khersonskoy-oblasti-est-ranenye-1130277981.html
херсонская область
каховка
новая каховка
алешки
днепряны
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Новости
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херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), каховка, новая каховка, алешки, днепряны, происшествия, новости
Почти 90 прилетов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать Херсонщину

ВСУ выпустили по Херсонской области 88 снарядов из ствольной артиллерии за сутки

12:54 30.07.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ в зоне спецоперации
Солдаты ВСУ в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. За минувшие сутки украинские боевики выпустили по мирным городам и поселкам Херсонской области 88 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Наибольшее число снарядов попали по Корсунке – там зафиксировано 14 "прилетов". По Алешкам и Днепрянам выпущено по девять, по Кардашинке – 10, по Старой Збурьевке – 12 снарядов.
В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Новая Каховка, Каховка, Солонцы, Песчановка. По мирным объектам выпущено в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии.
Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
Накануне боевики ВСУ выпустили по Херсонской области 69 снарядов, ранения получил мирный житель.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)КаховкаНовая КаховкаАлешкиДнепряныПроисшествияНовости
 
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