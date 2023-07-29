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69 прилетов за сутки: на Херсонщине при обстрелах ВСУ ранен мирный житель
69 прилетов за сутки: на Херсонщине при обстрелах ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 29.07.2023
69 прилетов за сутки: на Херсонщине при обстрелах ВСУ ранен мирный житель
Боевики ВСУ продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области, за минувшие сутки зафиксировано 69 прилетов по мирным населенным... РИА Новости Крым, 29.07.2023
2023-07-29T13:43
2023-07-29T13:43
2023-07-29T13:43
новости
херсонская область
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новая каховка
каховка
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области, за минувшие сутки зафиксировано 69 прилетов по мирным населенным пунктам, ранен местный житель. Об этом сообщают экстренные службы региона.В течение дня 28 июля противник выпустил 15 снарядов по Алешкам, девять по Великой Лепетихе, еще девять – по Старой Збурьевке, пять – по Солонцам.В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Любимовки, Каиры, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии. Информация о количестве жертв среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры в результате ночных обстрелов уточняется.Сутками ранее при обстрелах ВСУ левобережья Херсонской области ранены три мирных жителя.Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб мужчина и ранена девочка: боевики ВСУ обстреляли ДонецкТокмак под огнем ВСУ – погибла женщина, ранен мужчинаЕще 70 прилетов: на Херсонщине при обстрелах ВСУ ранен мирный житель
херсонская область
алешки
новая каховка
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, херсонская область, алешки, новая каховка, каховка, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
69 прилетов за сутки: на Херсонщине при обстрелах ВСУ ранен мирный житель
При обстрелах ВСУ на Херсонщине ранен мирный житель
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области, за минувшие сутки зафиксировано 69 прилетов по мирным населенным пунктам, ранен местный житель. Об этом сообщают экстренные службы региона.
В течение дня 28 июля противник выпустил 15 снарядов по Алешкам, девять по Великой Лепетихе, еще девять – по Старой Збурьевке, пять – по Солонцам.
"В результате обстрела Великой Лепетихи получил ранение средней тяжести мирный житель", – сказано в сообщении.
В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Любимовки, Каиры, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии. Информация о количестве жертв среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры в результате ночных обстрелов уточняется.
Сутками ранее при обстрелах ВСУ левобережья Херсонской области ранены
три мирных жителя.
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