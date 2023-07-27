https://crimea.ria.ru/20230727/esche-70-priletov-na-khersonschine-pri-obstrelakh-vsu-ranen-mirnyy-zhitel-1130325541.html

Еще 70 прилетов: на Херсонщине при обстрелах ВСУ ранен мирный житель

Еще 70 прилетов: на Херсонщине при обстрелах ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 27.07.2023

Еще 70 прилетов: на Херсонщине при обстрелах ВСУ ранен мирный житель

Боевики ВСУ продолжают обстрелы Херсонщины на левом берегу Днепра, за минувшие сутки зафиксирован 71 прилет по мирным населенным пунктам, есть раненые, сообщают РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T11:27

2023-07-27T11:27

2023-07-27T12:49

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

херсонская область

новости

алешки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ продолжают обстрелы Херсонщины на левом берегу Днепра, за минувшие сутки зафиксирован 71 прилет по мирным населенным пунктам, есть раненые, сообщают экстренные службы региона.По данным экстренных службы, за день 26 июля по Алешкам противник выпустил 13 снарядов из ствольной артиллерии. В Голой Пристани и Казачьих Лагерях зафиксировано по 8 прилетов, в Крынках - 9.Еще 33 снаряда по Новой Каховке, Каховке, Песчановке, Пролетарке, Алешкам украинские боевики выпустили в ходе ночных обстрелов. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли в результате обстрелов ВСУ Херсонской областиБелгородцев освободили от налогов за разрушенное имущество36 атак за сутки: ВСУ попытались прорвать оборону в Запорожской области

херсонская область

алешки

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, херсонская область, новости, алешки