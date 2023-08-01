https://crimea.ria.ru/20230801/mirnye-zhiteli-raneny-pri-obstrele-vsu-v-khersonskoy-oblasti-1130464212.html

Мирные жители ранены при обстреле ВСУ в Херсонской области

Мирные жители ранены при обстреле ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 01.08.2023

Мирные жители ранены при обстреле ВСУ в Херсонской области

Гражданская инфраструктура населенных пунктов левобережья Херсонской области снова пострадала от ударов Вооруженных сил Украины. О непрекращающихся обстрелах... РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T11:54

2023-08-01T11:54

2023-08-01T11:54

херсонская область

новости

каховка

новая каховка

голая пристань

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Гражданская инфраструктура населенных пунктов левобережья Херсонской области снова пострадала от ударов Вооруженных сил Украины. О непрекращающихся обстрелах сообщают экстренные службы региона.Больше всего снарядов было выпущено по Корсунке. В Новой Каховке пострадали три мирных жителя. Они получили ранения различной степени тяжести.Ночью обстрел не прекращался. 30 снарядов попало в населенные пункты Каховка, Новая Каховка, Каиры, Таврийск. Информация о разрушениях инфраструктуры и жертвах среди гражданского населения уточняется.Тем временем за минувшие стуки российской группировкой войск "Днепр" на Херсонском направлении было уничтожено два вражеских миномета. Противник понес потери в личном составе: пять боевиков убито, шесть ранено.На Каховском направлении разбиты две позиции подразделений ВСУ в районах Змеевка и Михайловка. Убито 19 боевиков, восемь ранено.Понес потери враг и в островной зоне. Лодки и боевики ликвидированы в районе островов Просеретский и Даманский. В Мирном сбита ракета ЗРК "IRIS-T".Читайте также на РИА Новости КрымКакие населенные пункты освобождены российскими войсками – ШойгуГлавная фаза контрнаступления ВСУ: чего ждать в ближайшие неделиРакетный удар нанесен по терминалу порта в Одесской области

херсонская область

каховка

новая каховка

голая пристань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости, каховка, новая каховка, голая пристань, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)