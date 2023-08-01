https://crimea.ria.ru/20230801/mirnye-zhiteli-raneny-pri-obstrele-vsu-v-khersonskoy-oblasti-1130464212.html
Мирные жители ранены при обстреле ВСУ в Херсонской области
Мирные жители ранены при обстреле ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Мирные жители ранены при обстреле ВСУ в Херсонской области
Гражданская инфраструктура населенных пунктов левобережья Херсонской области снова пострадала от ударов Вооруженных сил Украины. О непрекращающихся обстрелах... РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T11:54
2023-08-01T11:54
2023-08-01T11:54
херсонская область
новости
каховка
новая каховка
голая пристань
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130398254_0:153:1280:873_1920x0_80_0_0_066ce920433745ce63b150040b3607e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Гражданская инфраструктура населенных пунктов левобережья Херсонской области снова пострадала от ударов Вооруженных сил Украины. О непрекращающихся обстрелах сообщают экстренные службы региона.Больше всего снарядов было выпущено по Корсунке. В Новой Каховке пострадали три мирных жителя. Они получили ранения различной степени тяжести.Ночью обстрел не прекращался. 30 снарядов попало в населенные пункты Каховка, Новая Каховка, Каиры, Таврийск. Информация о разрушениях инфраструктуры и жертвах среди гражданского населения уточняется.Тем временем за минувшие стуки российской группировкой войск "Днепр" на Херсонском направлении было уничтожено два вражеских миномета. Противник понес потери в личном составе: пять боевиков убито, шесть ранено.На Каховском направлении разбиты две позиции подразделений ВСУ в районах Змеевка и Михайловка. Убито 19 боевиков, восемь ранено.Понес потери враг и в островной зоне. Лодки и боевики ликвидированы в районе островов Просеретский и Даманский. В Мирном сбита ракета ЗРК "IRIS-T".Читайте также на РИА Новости КрымКакие населенные пункты освобождены российскими войсками – ШойгуГлавная фаза контрнаступления ВСУ: чего ждать в ближайшие неделиРакетный удар нанесен по терминалу порта в Одесской области
херсонская область
каховка
новая каховка
голая пристань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130398254_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e21c33fb595c397228789e79f7bdcb3f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, новости, каховка, новая каховка, голая пристань, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Мирные жители ранены при обстреле ВСУ в Херсонской области
ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты в Херсонской области: ранены мирные жители
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Гражданская инфраструктура населенных пунктов левобережья Херсонской области снова пострадала от ударов Вооруженных сил Украины. О непрекращающихся обстрелах сообщают экстренные службы региона.
"В течение вчерашнего дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии снаряды по населенным пунктам Новая Каховка, Голая Пристань, Корсунка, Старая Збурьевка, Солонцы", - говорится в оперативной информации.
Больше всего снарядов было выпущено по Корсунке. В Новой Каховке пострадали три мирных жителя. Они получили ранения различной степени тяжести.
Ночью обстрел не прекращался. 30 снарядов попало в населенные пункты Каховка, Новая Каховка, Каиры, Таврийск. Информация о разрушениях инфраструктуры и жертвах среди гражданского населения уточняется.
Тем временем за минувшие стуки российской группировкой войск "Днепр" на Херсонском направлении было уничтожено два вражеских миномета. Противник понес потери в личном составе: пять боевиков убито, шесть ранено.
На Каховском направлении разбиты две позиции подразделений ВСУ в районах Змеевка и Михайловка. Убито 19 боевиков, восемь ранено.
Понес потери враг и в островной зоне. Лодки и боевики ликвидированы в районе островов Просеретский и Даманский. В Мирном сбита ракета ЗРК "IRIS-T".
Читайте также на РИА Новости Крым