https://crimea.ria.ru/20230802/voyska-rf-zakhvatili-7-opornykh-punktov-pod-krasnym-limanom-1130488067.html

Войска РФ захватили 7 опорных пунктов под Красным Лиманом

Войска РФ захватили 7 опорных пунктов под Красным Лиманом - РИА Новости Крым, 02.08.2023

Войска РФ захватили 7 опорных пунктов под Красным Лиманом

Подразделения группировки войск "Центр" захватили семь опорных пунктов ВСУ в районах Кармазиновки и Червонопоповки на Краснолиманском направлении, уничтожив... РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T15:45

2023-08-02T15:45

2023-08-02T15:45

новости

группировка войск "центр"

сво

армия и флот

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Центр" захватили семь опорных пунктов ВСУ в районах Кармазиновки и Червонопоповки на Краснолиманском направлении, уничтожив более 100 боевиков. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.Кроме того, в районах Торского участка и Серебрянского лесничества артиллеристы и авиация отразили и сорвали пять попыток атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ.В рамках контрбатарейной борьбы поражены орудие Д-30, гаубица "Мста-Б" и два миномета.Средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотников и четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские бойцы разбили пункт дислокации ВСУ и уничтожили 40 боевиковОгромные потери: ВСУ лишились 800 боевиков и 55 единиц техники за суткиЗа разбитую колонну ВСУ экипаж танка "Алеша" представят к награде

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, группировка войск "центр", сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу