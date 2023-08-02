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Войска РФ захватили 7 опорных пунктов под Красным Лиманом - РИА Новости Крым, 02.08.2023
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Войска РФ захватили 7 опорных пунктов под Красным Лиманом
Войска РФ захватили 7 опорных пунктов под Красным Лиманом - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Войска РФ захватили 7 опорных пунктов под Красным Лиманом
Подразделения группировки войск "Центр" захватили семь опорных пунктов ВСУ в районах Кармазиновки и Червонопоповки на Краснолиманском направлении, уничтожив... РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T15:45
2023-08-02T15:45
новости
группировка войск "центр"
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Центр" захватили семь опорных пунктов ВСУ в районах Кармазиновки и Червонопоповки на Краснолиманском направлении, уничтожив более 100 боевиков. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.Кроме того, в районах Торского участка и Серебрянского лесничества артиллеристы и авиация отразили и сорвали пять попыток атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ.В рамках контрбатарейной борьбы поражены орудие Д-30, гаубица "Мста-Б" и два миномета.Средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотников и четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские бойцы разбили пункт дислокации ВСУ и уничтожили 40 боевиковОгромные потери: ВСУ лишились 800 боевиков и 55 единиц техники за суткиЗа разбитую колонну ВСУ экипаж танка "Алеша" представят к награде
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РИА Новости Крым
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5
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, группировка войск "центр", сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Войска РФ захватили 7 опорных пунктов под Красным Лиманом

Минобороны: войска РФ захватили 7 опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении

15:45 02.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Центр" захватили семь опорных пунктов ВСУ в районах Кармазиновки и Червонопоповки на Краснолиманском направлении, уничтожив более 100 боевиков. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"В ходе ведения активной обороны на занятых рубежах в районах Кармазиновки и Червонопоповки подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации были захвачены семь опорных пунктов ВСУ. Потери противника составили более 100 боевиков, уничтожены боевая бронированная машина, три пикапа", – сказал он.

Кроме того, в районах Торского участка и Серебрянского лесничества артиллеристы и авиация отразили и сорвали пять попыток атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ.
В рамках контрбатарейной борьбы поражены орудие Д-30, гаубица "Мста-Б" и два миномета.
Средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотников и четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS.
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НовостиГруппировка войск "Центр"СВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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