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Огромные потери: ВСУ лишились 800 боевиков и 55 единиц техники за сутки

Огромные потери: ВСУ лишились 800 боевиков и 55 единиц техники за сутки - РИА Новости Крым, 01.08.2023

Огромные потери: ВСУ лишились 800 боевиков и 55 единиц техники за сутки

Подразделения Вооруженных сил России за минувшие сутки отразили 15 атак противника на нескольких направлениях, потери украинских войск составили порядка 800... РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T15:12

2023-08-01T15:12

2023-08-01T15:12

министерство обороны рф

сво

вооруженные силы россии

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России за минувшие сутки отразили 15 атак противника на нескольких направлениях, потери украинских войск составили порядка 800 военнослужащих и 55 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Донецкое направлениеОбороняющиеся подразделения в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией "Южной" группировки войск успешно отразили восемь атак противника в Донецкой народной республике.Кроме того, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР.Потери противника за сутки на данном направлении составили 345 военнослужащих, один танк, шесть боевых машин пехоты, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", пять самоходных артиллерийских установок Krab, а также пять орудий полевой артиллерии, в том числе одна артиллерийская система М777 производства США.Также в районе Новгородского ДНР уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 24-й механизированной бригады ВСУ.Южно-Донецкое и Запорожское направленияАвиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесли удары по подразделениям ВСУ в районах Пречистовки, Макаровки ДНР, Малой Токмачки и Новоандреевки Запорожской области.Подразделения группировки успешно отразили две атаки противника в районах Старомайорского ДНР и Яблоневого Запорожской области.На данном направлении украинские войска за сутки потеряли более 220 боевиков, два танка, шесть БМП, в том числе одну Bradley, два автомобиля, самоходки Krab и "Акация", а также пушку "Гиацинт-Б".Кроме того, в районе Раздольного ДНР уничтожен склад боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ.Купянское направлениеШтурмовые отряды "Западной" группировки войск продолжали наступать и заняли более выгодные позиции в районе Куземовки Луганской народной республики.Авиация и артиллерия группировки нанесли удары восьми скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Харьковской области и ЛНР. Кроме того, в лесном массиве "лес Попов" Сватовского района отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.Общие потери противника составили до 120 военнослужащих, одна боевая бронированная машина, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30.В районе Кисловки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.Краснолиманское и Херсонское направленияПодразделения группировки войск "Центр" успешно отразили три атаки противника в районах Райгородки, Невского и Червоной Дибровы ЛНР.В районе населенного пункта Терны ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ в районах Сергеевки ЛНР, Дружелюбовки Харьковской области, Торского и Серебрянки ДНР.Потери противника на данном направлении составили более 75 боевиков, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходки "Гвоздика".На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица "Мста-Б".Читайте также на РИА Новости Крым:114 попыток атак: ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской областиЭксперт заявил об увеличении "мясных штурмов" ВСУБолее 700 убитых, разбитые базы и техника ВСУ: ход спецоперации

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

луганская народная республика (лнр)

харьковская область

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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