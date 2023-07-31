https://crimea.ria.ru/20230731/bolee-700-ubitykh-razbitye-bazy-i-tekhnika-vsu-khod-spetsoperatsii-1130450020.html
Более 700 убитых, разбитые базы и техника ВСУ: ход спецоперации
Более 700 убитых, разбитые базы и техника ВСУ: ход спецоперации - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Более 700 убитых, разбитые базы и техника ВСУ: ход спецоперации
Более 700 боевиков ВСУ и десятки единиц военной техники, в том числе западного производства, уничтожены российскими военными в зоне спецоперации за сутки. Об... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T18:03
2023-07-31T18:03
2023-07-31T18:03
министерство обороны рф
сергей шойгу
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
харьковская область
потери всу
херсонская область
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Более 700 боевиков ВСУ и десятки единиц военной техники, в том числе западного производства, уничтожены российскими военными в зоне спецоперации за сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.Донецкое направлениеПодразделениями "Южной" группировки войск успешно отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное, Северное, Марьинка, Водяное и Майорск Донецкой Народной Республики.Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ возле Краматорска, Новоселовки, Константиновки и Берестового.Южно-Донецкое и Запорожское направленияСилами группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесены поражения скоплениям украинских военных и техники возле населенных пунктов Новоданиловка, Лесное, Преображенка, Малая Токмачка, Работино и Орехов Запорожской области. Успешно отражены атаки возле населенного пункта Старомайорское и Успеновки, уничтожены пять украинских ДРГ.Красно-Лиманское направлениеПодразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Кременная и Кузьмино Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 63-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.Потери противника здесь составили около 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Купянское направлениеШтурмовые отряды "Западной" группировки войск, поддерживаемые артиллерийским огнем и ударами армейской авиации, продолжили наступательные действия в районе населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные позиции.В ходе ведения активной обороны успешно отражена атака противника в районе Новоселовского. Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Двуречная и Берестовое Харьковской области.Херсонское направлениеНа этом направлении в результате огневого поражения уничтожено еще около 30 украинских военнослужащих. Также противник потерял значительное количество техники - три автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку "Акация", а также радиолокационную станцию производства США AN/TPQ-36.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери украинских войск за июль составили 20,8 тысячи военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения, включая 10 немецких танков Leopard и 11 американских БМП Bradley.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу озвучил потери ВСУ за июльВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – ШойгуВСУ потеряли 31 танк и 400 боевиков за два дня на Ореховском направлении
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министерство обороны рф, сергей шойгу, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), харьковская область, потери всу , херсонская область, сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Более 700 боевиков ВСУ и десятки единиц военной техники, в том числе западного производства, уничтожены российскими военными в зоне спецоперации за сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.
Донецкое направление
Подразделениями "Южной" группировки войск успешно отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное, Северное, Марьинка, Водяное и Майорск Донецкой Народной Республики.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ возле Краматорска, Новоселовки, Константиновки и Берестового.
"За сутки потери противника на данном направлении составили более 220-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении.
Южно-Донецкое и Запорожское направления
Силами группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесены поражения скоплениям украинских военных и техники возле населенных пунктов Новоданиловка, Лесное, Преображенка, Малая Токмачка, Работино и Орехов Запорожской области. Успешно отражены атаки возле населенного пункта Старомайорское и Успеновки, уничтожены пять украинских ДРГ.
"Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 275-ти украинских военнослужащих, три танка, шесть боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три гаубицы иностранного производства, в том числе М109 Paladin, М777 производства США и FH-7 производства Великобритании, а также два орудия "Мста-Б" и Д-20", - проинформировали в ведомстве.
Красно-Лиманское направление
Подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Кременная и Кузьмино Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 63-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.
Потери противника здесь составили около 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Купянское направление
Штурмовые отряды "Западной" группировки войск, поддерживаемые артиллерийским огнем и ударами армейской авиации, продолжили наступательные действия в районе населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные позиции.
В ходе ведения активной обороны успешно отражена атака противника в районе Новоселовского. Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Двуречная и Берестовое Харьковской области.
"Потери противника составили более 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20", - отметили в Минобороны.
Херсонское направление
На этом направлении в результате огневого поражения уничтожено еще около 30 украинских военнослужащих. Также противник потерял значительное количество техники - три автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку "Акация", а также радиолокационную станцию производства США AN/TPQ-36.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери украинских войск за июль
составили 20,8 тысячи военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения, включая 10 немецких танков Leopard и 11 американских БМП Bradley.
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