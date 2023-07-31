https://crimea.ria.ru/20230731/bolee-700-ubitykh-razbitye-bazy-i-tekhnika-vsu-khod-spetsoperatsii-1130450020.html

Более 700 убитых, разбитые базы и техника ВСУ: ход спецоперации

Более 700 убитых, разбитые базы и техника ВСУ: ход спецоперации - РИА Новости Крым, 31.07.2023

Более 700 убитых, разбитые базы и техника ВСУ: ход спецоперации

Более 700 боевиков ВСУ и десятки единиц военной техники, в том числе западного производства, уничтожены российскими военными в зоне спецоперации за сутки. Об... РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T18:03

2023-07-31T18:03

2023-07-31T18:03

министерство обороны рф

сергей шойгу

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

харьковская область

потери всу

херсонская область

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Более 700 боевиков ВСУ и десятки единиц военной техники, в том числе западного производства, уничтожены российскими военными в зоне спецоперации за сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.Донецкое направлениеПодразделениями "Южной" группировки войск успешно отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное, Северное, Марьинка, Водяное и Майорск Донецкой Народной Республики.Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ возле Краматорска, Новоселовки, Константиновки и Берестового.Южно-Донецкое и Запорожское направленияСилами группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесены поражения скоплениям украинских военных и техники возле населенных пунктов Новоданиловка, Лесное, Преображенка, Малая Токмачка, Работино и Орехов Запорожской области. Успешно отражены атаки возле населенного пункта Старомайорское и Успеновки, уничтожены пять украинских ДРГ.Красно-Лиманское направлениеПодразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Кременная и Кузьмино Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 63-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.Потери противника здесь составили около 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Купянское направлениеШтурмовые отряды "Западной" группировки войск, поддерживаемые артиллерийским огнем и ударами армейской авиации, продолжили наступательные действия в районе населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные позиции.В ходе ведения активной обороны успешно отражена атака противника в районе Новоселовского. Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Двуречная и Берестовое Харьковской области.Херсонское направлениеНа этом направлении в результате огневого поражения уничтожено еще около 30 украинских военнослужащих. Также противник потерял значительное количество техники - три автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку "Акация", а также радиолокационную станцию производства США AN/TPQ-36.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери украинских войск за июль составили 20,8 тысячи военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения, включая 10 немецких танков Leopard и 11 американских БМП Bradley.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу озвучил потери ВСУ за июльВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – ШойгуВСУ потеряли 31 танк и 400 боевиков за два дня на Ореховском направлении

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

харьковская область

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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