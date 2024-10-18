Крым атакуют массовыми сообщениями об угрозе госучреждениям и вузам - МВД
В Крыму госучреждения и учебные заведения атакуют ложными сообщениями об угрозе - МВД
11:50 18.10.2024 (обновлено: 11:56 18.10.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинирование Симферопольской райадминистрации
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Крыму зафиксирована массовая рассылка сообщений о якобы имеющейся угрозе зданиям госучреждений и учебных организаций. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.
"На указанные объекты незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов, здания и помещения были обследованы; предметов, представляющих угрозу выявлено не было", - говорится в сообщении.
Также, по данным МВД, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
МВД по Республике Крым призывает представителей СМИ и граждан доверять только официальной информации.
В четверг, 18 октября из-за сообщения о минировании эвакуировали студентов и преподавателей КФУ им В.И. Вернадского в Симферополе.
В феврале текущего года студентов и преподавателей Крымского федерального университета им. Вернадского в Симферополе также эвакуировали после анонимного сигнала о минировании.
Также в середине сентября в Севастополе после сообщения о минировании эвакуировали детей и персонал Инженерной школы. Позже учебный процесс возобновили – информация о минировании учебного заведения не подтвердилась.
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