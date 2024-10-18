https://crimea.ria.ru/20241018/krym-atakuyut-massovymi-soobscheniyami-ob-ugroze-gosuchrezhdeniyam-i-vuzam---mvd-1141181668.html

Крым атакуют массовыми сообщениями об угрозе госучреждениям и вузам - МВД

Крым атакуют массовыми сообщениями об угрозе госучреждениям и вузам - МВД - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Крым атакуют массовыми сообщениями об угрозе госучреждениям и вузам - МВД

В Крыму зафиксирована массовая рассылка сообщений о якобы имеющейся угрозе зданиям госучреждений и учебных организаций. Об этом сообщает МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T11:50

2024-10-18T11:50

2024-10-18T11:56

крым

фейк

мвд по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Крыму зафиксирована массовая рассылка сообщений о якобы имеющейся угрозе зданиям госучреждений и учебных организаций. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.Также, по данным МВД, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). МВД по Республике Крым призывает представителей СМИ и граждан доверять только официальной информации.В четверг, 18 октября из-за сообщения о минировании эвакуировали студентов и преподавателей КФУ им В.И. Вернадского в Симферополе.В феврале текущего года студентов и преподавателей Крымского федерального университета им. Вернадского в Симферополе также эвакуировали после анонимного сигнала о минировании.Также в середине сентября в Севастополе после сообщения о минировании эвакуировали детей и персонал Инженерной школы. Позже учебный процесс возобновили – информация о минировании учебного заведения не подтвердилась.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Анапе из-за взрыва телефона эвакуировали целую школуЗащита от терактов и диверсий: в Крыму предложили способСообщения о минировании школ в Крыму – фейк

https://crimea.ria.ru/20241017/v-simferopole-evakuirovali-prepodavateley-i-studentov-kfu-1141151478.html

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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