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Крым атакуют массовыми сообщениями об угрозе госучреждениям и вузам - МВД - РИА Новости Крым, 18.10.2024
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Крым атакуют массовыми сообщениями об угрозе госучреждениям и вузам - МВД
Крым атакуют массовыми сообщениями об угрозе госучреждениям и вузам - МВД - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Крым атакуют массовыми сообщениями об угрозе госучреждениям и вузам - МВД
В Крыму зафиксирована массовая рассылка сообщений о якобы имеющейся угрозе зданиям госучреждений и учебных организаций. Об этом сообщает МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T11:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Крыму зафиксирована массовая рассылка сообщений о якобы имеющейся угрозе зданиям госучреждений и учебных организаций. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.Также, по данным МВД, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). МВД по Республике Крым призывает представителей СМИ и граждан доверять только официальной информации.В четверг, 18 октября из-за сообщения о минировании эвакуировали студентов и преподавателей КФУ им В.И. Вернадского в Симферополе.В феврале текущего года студентов и преподавателей Крымского федерального университета им. Вернадского в Симферополе также эвакуировали после анонимного сигнала о минировании.Также в середине сентября в Севастополе после сообщения о минировании эвакуировали детей и персонал Инженерной школы. Позже учебный процесс возобновили – информация о минировании учебного заведения не подтвердилась.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Анапе из-за взрыва телефона эвакуировали целую школуЗащита от терактов и диверсий: в Крыму предложили способСообщения о минировании школ в Крыму – фейк
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РИА Новости Крым
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крым, фейк, мвд по республике крым
Крым атакуют массовыми сообщениями об угрозе госучреждениям и вузам - МВД

В Крыму госучреждения и учебные заведения атакуют ложными сообщениями об угрозе - МВД

11:50 18.10.2024 (обновлено: 11:56 18.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинирование Симферопольской райадминистрации
Минирование Симферопольской райадминистрации - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Крыму зафиксирована массовая рассылка сообщений о якобы имеющейся угрозе зданиям госучреждений и учебных организаций. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.
"На указанные объекты незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов, здания и помещения были обследованы; предметов, представляющих угрозу выявлено не было", - говорится в сообщении.
Также, по данным МВД, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
МВД по Республике Крым призывает представителей СМИ и граждан доверять только официальной информации.
В четверг, 18 октября из-за сообщения о минировании эвакуировали студентов и преподавателей КФУ им В.И. Вернадского в Симферополе.
В феврале текущего года студентов и преподавателей Крымского федерального университета им. Вернадского в Симферополе также эвакуировали после анонимного сигнала о минировании.
Также в середине сентября в Севастополе после сообщения о минировании эвакуировали детей и персонал Инженерной школы. Позже учебный процесс возобновили – информация о минировании учебного заведения не подтвердилась.
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