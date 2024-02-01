https://crimea.ria.ru/20240201/evakuatsiya-v-kfu-postupilo-soobschenie-o-minirovanii-1134614360.html

В Симферополе эвакуируют КФУ: поступило сообщение о минировании

В Симферополе эвакуируют КФУ: поступило сообщение о минировании - РИА Новости Крым, 01.02.2024

В Симферополе эвакуируют КФУ: поступило сообщение о минировании

Студентов и преподавателей Крымского федерального университета им. Вернадского в Симферополе эвакуируют после анонимного сигнала о минировании. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T14:04

2024-02-01T14:04

2024-02-01T14:14

крым

кфу (крымский федеральный университет)

происшествия

новости крыма

общество

симферополь

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/15/1122110584_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_23d97a0321b63e480933f2e62b1041f8.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Студентов и преподавателей Крымского федерального университета им. Вернадского в Симферополе эвакуируют после анонимного сигнала о минировании. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник.Сообщение поступило в вуз в четверг днем.В крымские школы, высшие учебные заведения, а также другие социально значимые объекты в прошлом учебном году регулярно поступали сообщения о якобы "минированиях". При этом администрации учебных заведений уже выработали алгоритм действий по эвакуации учеников и преподавательского состава.По словам главы МВД РФ Владимира Колокольцева, с начала специальной операции в России фиксируется резкий скачок числа ложных сообщений о готовящихся терактах – их количество выросло в восемь раз.Ранее в Минпросвещения России сообщали о проведении единых учений по отработке действий при чрезвычайных ситуациях. Мероприятия по отработке комплексного сценария действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при террористической угрозе проводились совместно с МЧС, МВД, Росгвардией и региональными властями.Читайте также на РИА Новости Крым:Сообщения о минировании школ в Крыму – фейкВнимание, фейк: крымчанам стали поступать сообщения об эвакуацииЗащита от терактов и диверсий: в Крыму предложили способ

https://crimea.ria.ru/20230414/zhitel-kryma-poydet-pod-sud-za-lozhnuyu-anonimku-ob-ugroze-terakta-1128172866.html

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, кфу (крымский федеральный университет), происшествия, новости крыма, общество, симферополь, безопасность республики крым и севастополя