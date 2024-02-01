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В Симферополе эвакуируют КФУ: поступило сообщение о минировании - РИА Новости Крым, 01.02.2024
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В Симферополе эвакуируют КФУ: поступило сообщение о минировании
В Симферополе эвакуируют КФУ: поступило сообщение о минировании - РИА Новости Крым, 01.02.2024
В Симферополе эвакуируют КФУ: поступило сообщение о минировании
Студентов и преподавателей Крымского федерального университета им. Вернадского в Симферополе эвакуируют после анонимного сигнала о минировании. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T14:04
2024-02-01T14:14
крым
кфу (крымский федеральный университет)
происшествия
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общество
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Студентов и преподавателей Крымского федерального университета им. Вернадского в Симферополе эвакуируют после анонимного сигнала о минировании. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник.Сообщение поступило в вуз в четверг днем.В крымские школы, высшие учебные заведения, а также другие социально значимые объекты в прошлом учебном году регулярно поступали сообщения о якобы "минированиях". При этом администрации учебных заведений уже выработали алгоритм действий по эвакуации учеников и преподавательского состава.По словам главы МВД РФ Владимира Колокольцева, с начала специальной операции в России фиксируется резкий скачок числа ложных сообщений о готовящихся терактах – их количество выросло в восемь раз.Ранее в Минпросвещения России сообщали о проведении единых учений по отработке действий при чрезвычайных ситуациях. Мероприятия по отработке комплексного сценария действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при террористической угрозе проводились совместно с МЧС, МВД, Росгвардией и региональными властями.Читайте также на РИА Новости Крым:Сообщения о минировании школ в Крыму – фейкВнимание, фейк: крымчанам стали поступать сообщения об эвакуацииЗащита от терактов и диверсий: в Крыму предложили способ
https://crimea.ria.ru/20230414/zhitel-kryma-poydet-pod-sud-za-lozhnuyu-anonimku-ob-ugroze-terakta-1128172866.html
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крым, кфу (крымский федеральный университет), происшествия, новости крыма, общество, симферополь, безопасность республики крым и севастополя
В Симферополе эвакуируют КФУ: поступило сообщение о минировании

В Симферополе студентов и преподавателей КФУ эвакуируют после сообщения о минировании

14:04 01.02.2024 (обновлено: 14:14 01.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭвакуация КФУ имени В.И. Вернадского после сообщения о минировании
Эвакуация КФУ имени В.И. Вернадского после сообщения о минировании - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Студентов и преподавателей Крымского федерального университета им. Вернадского в Симферополе эвакуируют после анонимного сигнала о минировании. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник.
Сообщение поступило в вуз в четверг днем.
"В корпусе Крымского федерального университета на проспекте Академика Вернадского объявлена тревога. Студентов и сотрудников срочно эвакуируют после анонимного сообщения о минировании", - сказал собеседник агентства.
В крымские школы, высшие учебные заведения, а также другие социально значимые объекты в прошлом учебном году регулярно поступали сообщения о якобы "минированиях". При этом администрации учебных заведений уже выработали алгоритм действий по эвакуации учеников и преподавательского состава.
По словам главы МВД РФ Владимира Колокольцева, с начала специальной операции в России фиксируется резкий скачок числа ложных сообщений о готовящихся терактах – их количество выросло в восемь раз.
Ранее в Минпросвещения России сообщали о проведении единых учений по отработке действий при чрезвычайных ситуациях. Мероприятия по отработке комплексного сценария действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при террористической угрозе проводились совместно с МЧС, МВД, Росгвардией и региональными властями.
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КрымКФУ (Крымский федеральный университет)ПроисшествияНовости КрымаОбществоСимферопольБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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