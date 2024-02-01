В Симферополе эвакуируют КФУ: поступило сообщение о минировании
В Симферополе студентов и преподавателей КФУ эвакуируют после сообщения о минировании
14:04 01.02.2024 (обновлено: 14:14 01.02.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭвакуация КФУ имени В.И. Вернадского после сообщения о минировании
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Студентов и преподавателей Крымского федерального университета им. Вернадского в Симферополе эвакуируют после анонимного сигнала о минировании. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник.
Сообщение поступило в вуз в четверг днем.
"В корпусе Крымского федерального университета на проспекте Академика Вернадского объявлена тревога. Студентов и сотрудников срочно эвакуируют после анонимного сообщения о минировании", - сказал собеседник агентства.
В крымские школы, высшие учебные заведения, а также другие социально значимые объекты в прошлом учебном году регулярно поступали сообщения о якобы "минированиях". При этом администрации учебных заведений уже выработали алгоритм действий по эвакуации учеников и преподавательского состава.
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