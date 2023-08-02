https://crimea.ria.ru/20230802/v-rade-dopustili-provedenie-vseobschey-mobilizatsii-na-ukraine-zimoy-1130489722.html

В Раде допустили проведение всеобщей мобилизации на Украине зимой

В Раде допустили проведение всеобщей мобилизации на Украине зимой - РИА Новости Крым, 02.08.2023

В Раде допустили проведение всеобщей мобилизации на Украине зимой

Всеобщая мобилизация на Украине может быть объявлена уже зимой, признаки ее подготовки сегодня уже наблюдаются. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T15:04

2023-08-02T15:04

2023-08-02T15:06

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украина

всу (вооруженные силы украины)

александр дубинский

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Всеобщая мобилизация на Украине может быть объявлена уже зимой, признаки ее подготовки сегодня уже наблюдаются. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.По словам Дубинского, накопление вооружений и военной техники, а также "чистка" военкомов, которые происходят сегодня в стране, являются признаками подготовки ко всеобщей мобилизации.Политик также выразил уверенность, что предстоящая зима для украинцев "обещает быть намного сложнее", чем прошлая.При этом Дубинский выразил уверенность, что тотальную мобилизацию нужно начать с "говорящих голов, которые убеждали и убеждают нас в том, что победа будет достигнута за две-три недели / весной / летом / до конца года".В частности, депутат Рады предлагает "мобилизовать в первых рядах" бывшего и нынешнего советников главы офиса президента Украины – Алексея Арестовича и Михаила Подоляка.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери украинских войск за июль составили 20,8 тысячи военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения, включая 10 немецких танков Leopard и 11 американских БМП Bradley.Министр отметил, что поставляемое Киеву западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт.Президент России Владимир Путин отметил, что в связи с большими потерями бронетехники ВСУ сменили тактику и теперь технику отводят и кидают в бой живую силу, не считаясь с жизнями украинских военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ несут потери в островной зоне и на Херсонском направлении9 из 10: в ВСУ рассказали о потерях элитных спецподразделенийГлавная фаза контрнаступления ВСУ: чего ждать в ближайшие недели

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новости, украина, всу (вооруженные силы украины), александр дубинский, общество