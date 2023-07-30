https://crimea.ria.ru/20230730/9-iz-10-v-vsu-rasskazali-o-poteryakh-elitnykh-spetspodrazdeleniy-1130427084.html
9 из 10: в ВСУ рассказали о потерях элитных спецподразделений
9 из 10: в ВСУ рассказали о потерях элитных спецподразделений - РИА Новости Крым, 30.07.2023
9 из 10: в ВСУ рассказали о потерях элитных спецподразделений
сами украинские военные, пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Times. РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T19:42
2023-07-30T19:42
2023-07-30T19:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Украинские спецподразделения, подготовленные западом для так называемого "контрнаступления", несут колоссальные потери в людях и боевой технике. Такое признание сделали сами украинские военные, пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.Так, украинский военнослужащий, 23-й бригады, которую обучали на западе для "контнаступления", рассказал изданию, что его бригаду направили в зону ведения боевых действий без необходимой поддержки артиллерии. В результате были потеряны 9 из 10 иностранных бронемашин MaxxPro, которыми располагали боевики.При этом за месяц из его бригады на передовой остались лишь 10 боевиков из всего состава.Аналогичная история и у другого отряда, который в июне готовился к специальным операциям. В течение четырех дней группа понесла колоссальные потери и была вынуждена отступить.Ранее газета Daily Express со ссылкой на источники сообщила, что британские морские пехотинцы готовят группу украинских спецназовцев численностью более двух тысяч человек для операции по вторжению в Крым, которую планируется осуществить до Рождества. Как утверждают авторы статьи, операция по захвату Крыма будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря. Обучаемые в Британии спецназовцы должны стать "острием копья" при вторжении.При этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что шансов на выход к Крыму у войск противника становится все меньше, поскольку Киев уже задействовал при попытках прорыва российской линии обороны корпуса, которые находились в стратегическом резерве. А это говорит о том, что планам киевского режима по захвату Крыма вряд ли суждено сбыться.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский тупик - эксперт о неизбежности крушения киевского режимаВ зоне спецоперации есть изменения - Путин рассказал о новой тактике ВСУВСУ потеряли 5 танков Leopard и AMX в безуспешной атаке на Запорожье
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , в мире, новости
9 из 10: в ВСУ рассказали о потерях элитных спецподразделений
Подготовленные Западом спецподразделения ВСУ потеряли большую часть людей и техники – СМИ
19:42 30.07.2023 (обновлено: 19:44 30.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Украинские спецподразделения, подготовленные западом для так называемого "контрнаступления", несут колоссальные потери в людях и боевой технике. Такое признание сделали сами украинские военные, пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.
Так, украинский военнослужащий, 23-й бригады, которую обучали на западе для "контнаступления", рассказал изданию, что его бригаду направили в зону ведения боевых действий без необходимой поддержки артиллерии. В результате были потеряны 9 из 10 иностранных бронемашин MaxxPro, которыми располагали боевики.
"(Они - ред.) не выжили", - добавил военный о судьбе экипажей этих бронемашин.
При этом за месяц из его бригады на передовой остались лишь 10 боевиков из всего состава.
Аналогичная история и у другого отряда, который в июне готовился к специальным операциям. В течение четырех дней группа понесла колоссальные потери и была вынуждена отступить.
Ранее газета Daily Express со ссылкой на источники сообщила, что британские морские пехотинцы готовят группу украинских спецназовцев
численностью более двух тысяч человек для операции по вторжению в Крым, которую планируется осуществить до Рождества. Как утверждают авторы статьи, операция по захвату Крыма будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря. Обучаемые в Британии спецназовцы должны стать "острием копья" при вторжении.
При этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что шансов на выход к Крыму у войск противника становится все меньше, поскольку Киев уже задействовал при попытках прорыва российской линии обороны корпуса, которые находились в стратегическом резерве
. А это говорит о том, что планам киевского режима по захвату Крыма вряд ли суждено сбыться.
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