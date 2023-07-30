https://crimea.ria.ru/20230730/ukrainskiy-tupik---ekspert-o-neizbezhnosti-krusheniya-kievskogo-rezhima-1130312408.html
Украинский тупик - эксперт о неизбежности крушения киевского режима
Украинский тупик - эксперт о неизбежности крушения киевского режима - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Украинский тупик - эксперт о неизбежности крушения киевского режима
В рядах ВСУ растут упаднические настроения, а население Украины испытывает синдром усталости от вала экономических проблем и шок от числа умножающихся военных... РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T08:34
2023-07-30T08:34
2023-07-30T09:39
украина
сергей горбачев
потери всу
мнения
владимир зеленский (президент украины)
киев
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В рядах ВСУ растут упаднические настроения, а население Украины испытывает синдром усталости от вала экономических проблем и шок от числа умножающихся военных захоронений. Все это подводит людей к постепенному прозрению, а действующий киевский режим - к его закономерному концу. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.Украинцы подходят к черте"1,5 года войны породили синдром усталости населения Украины на фоне экономических проблем и морально-психологического прессинга. Они не понимают, что на самом деле происходит. Давление из официальных рупоров противоречит информации от участников боевых действий. Словосочетание "пушечное мясо" приобрело материальную форму в виде множества захоронений. Все это деморализует как военных ВСУ, так и украинцев в тылу", - констатирует Горбачев.Он также напоминает о критическом экономическом положении Украины, которая живет на западные займы. При этом украинцев становится физически меньше: все детородное мужское население уже на фронте или готовится туда попасть в рамках очередной насильственной мобилизации. По мнению эксперта, это неизбежный путь в тупик.Деморализованные ВСУ и конец ЗеленскогоНедовольство и упаднические настроения растут и на передовой: на состояние ВСУ, по мнению Горбачева, влияют не только провальные попытки контрнаступления, но и туманность дальнейших перспектив устройства жизни.По мнению эксперта, на Украине есть силы, которые будут готовы взаимодействовать с РФ, хотя сейчас они и не просматриваются. Их выход на арену произойдет после свержения режима Зеленского, которое абсолютно неизбежно. При этом договариваться в Киевом Россия уже не будет, переговорные процессы будут иметь эффект только в случае, если говорить с "кукловодами", которыми в данном случае выступают США.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт на Украине: сколько еще продлится и чем кончится – мнениеСпасти рядового Мыколу: эксперт оценил шансы боевиков ВСУ на выживаниеНа что еще готов Зеленский ради места в "предбаннике Запада" - мнение
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украина, сергей горбачев, потери всу , мнения, владимир зеленский (президент украины), киев, всу (вооруженные силы украины)
Украинский тупик - эксперт о неизбежности крушения киевского режима
Военный эксперт Горбачев предсказал прозрение украинцев и крушение киевского режима
08:34 30.07.2023 (обновлено: 09:39 30.07.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым.
В рядах ВСУ растут упаднические настроения, а население Украины испытывает синдром усталости от вала экономических проблем и шок от числа умножающихся военных захоронений. Все это подводит людей к постепенному прозрению, а действующий киевский режим - к его закономерному концу. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.
Украинцы подходят к черте
"1,5 года войны породили синдром усталости населения Украины на фоне экономических проблем и морально-психологического прессинга. Они не понимают, что на самом деле происходит. Давление из официальных рупоров противоречит информации от участников боевых действий. Словосочетание "пушечное мясо" приобрело материальную форму в виде множества захоронений. Все это деморализует как военных ВСУ, так и украинцев в тылу", - констатирует Горбачев.
Он также напоминает о критическом экономическом положении Украины, которая живет на западные займы. При этом украинцев становится физически меньше: все детородное мужское население уже на фронте или готовится туда попасть в рамках очередной насильственной мобилизации. По мнению эксперта, это неизбежный путь в тупик.
"Полагаю, ситуация подходит к такой черте, когда дееспособный народ Украины поставит перед собой вопрос: "Что дальше?" Жить-то надо. Если не в государстве Украина, то на той территории, которую оно сейчас занимает. Думаю, украинцы все ближе подходят к черте выбора. Этот вопрос встанет перед президентскими выборами в следующем марте", - убежден политолог.
Деморализованные ВСУ и конец Зеленского
Недовольство и упаднические настроения растут и на передовой: на состояние ВСУ, по мнению Горбачева, влияют не только провальные попытки контрнаступления, но и туманность дальнейших перспектив устройства жизни.
"Что будет с ранеными, социальная защита и так далее. Люди оказываются в непростой ситуации, понимая, что сложат головы в бойне, а киевский режим не будет решать вопросы, связанные с их семьями, родителями, детьми. Демотивирующих факторов - хоть отбавляй, а это уже влечет дальнейшие неуспехи на фронте", - констатирует политолог.
По мнению эксперта, на Украине есть силы, которые будут готовы взаимодействовать с РФ, хотя сейчас они и не просматриваются. Их выход на арену произойдет после свержения режима Зеленского, которое абсолютно неизбежно. При этом договариваться в Киевом Россия уже не будет, переговорные процессы будут иметь эффект только в случае, если говорить с "кукловодами", которыми в данном случае выступают США.
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