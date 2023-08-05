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В ЛНР освобожден еще один населенный пункт - РИА Новости Крым, 05.08.2023
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В ЛНР освобожден еще один населенный пункт
В ЛНР освобожден еще один населенный пункт - РИА Новости Крым, 05.08.2023
В ЛНР освобожден еще один населенный пункт
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новоселовское в Луганской Народной Республике. Об этом в субботу сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T13:50
2023-08-05T14:05
министерство обороны рф
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луганская народная республика (лнр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новоселовское в Луганской Народной Республике. Об этом в субботу сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в ходе наступательных действий штурмовые отряды улучшили позиции в Харьковской области."Штурмовыми отрядами в ходе ведения наступательных действий на широком фронте улучшено положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области", - добавили в оборонном ведомстве.В пятницу Минобороны сообщили, что подразделения Вооруженных сил РФ отразили восемь попыток наступления противника на Донецком направлении в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Веселое, Старомихайловка, Парасковиевка и Первомайское ДНР. После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника в районах населенных пунктов Белогоровка и Водяное и в результате заняли более выгодные позиции.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ контратаковали на Донецком направлении и заняли выгодные позицииБолее 43 тысяч солдат и 4900 единиц вооружения: потери ВСУ за два месяцаБойцы группировки "Днепр" разнесли позиции ВСУ и уничтожили вооружение
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Новости
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, сво, луганская народная республика (лнр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости, вооруженные силы россии, наступление вс рф в донбассе
В ЛНР освобожден еще один населенный пункт

Минобороны: армия России освободила населенный пункт Новоселовское в ЛНР

13:50 05.08.2023 (обновлено: 14:05 05.08.2023)
 
© AP Photo LIBKOSУкраинские боевики обстреливают ЛНР
Украинские боевики обстреливают ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© AP Photo LIBKOS
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новоселовское в Луганской Народной Республике. Об этом в субботу сообщает Минобороны РФ.
"На Купянском направлении грамотными и профессиональными действиями подразделений "Западной" группировки войск освобожден населенный пункт Новоселовское Луганской Народной Республики", - сказано в сообщении.
Кроме того, в ходе наступательных действий штурмовые отряды улучшили позиции в Харьковской области.
"Штурмовыми отрядами в ходе ведения наступательных действий на широком фронте улучшено положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области", - добавили в оборонном ведомстве.
В пятницу Минобороны сообщили, что подразделения Вооруженных сил РФ отразили восемь попыток наступления противника на Донецком направлении в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Веселое, Старомихайловка, Парасковиевка и Первомайское ДНР. После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника в районах населенных пунктов Белогоровка и Водяное и в результате заняли более выгодные позиции.
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