https://crimea.ria.ru/20230805/v-lnr-osvobozhden-esche-odin-naselennyy-punkt-1130549036.html

В ЛНР освобожден еще один населенный пункт

В ЛНР освобожден еще один населенный пункт - РИА Новости Крым, 05.08.2023

В ЛНР освобожден еще один населенный пункт

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новоселовское в Луганской Народной Республике. Об этом в субботу сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.08.2023

2023-08-05T13:50

2023-08-05T13:50

2023-08-05T14:05

министерство обороны рф

сво

луганская народная республика (лнр)

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

новости

вооруженные силы россии

наступление вс рф в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/02/1130481337_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_386a47ae4852bdf31f267b142b92875d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новоселовское в Луганской Народной Республике. Об этом в субботу сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в ходе наступательных действий штурмовые отряды улучшили позиции в Харьковской области."Штурмовыми отрядами в ходе ведения наступательных действий на широком фронте улучшено положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области", - добавили в оборонном ведомстве.В пятницу Минобороны сообщили, что подразделения Вооруженных сил РФ отразили восемь попыток наступления противника на Донецком направлении в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Веселое, Старомихайловка, Парасковиевка и Первомайское ДНР. После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника в районах населенных пунктов Белогоровка и Водяное и в результате заняли более выгодные позиции.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ контратаковали на Донецком направлении и заняли выгодные позицииБолее 43 тысяч солдат и 4900 единиц вооружения: потери ВСУ за два месяцаБойцы группировки "Днепр" разнесли позиции ВСУ и уничтожили вооружение

https://crimea.ria.ru/20230804/shoygu-v-zone-spetsoperatsii-pokazali-zakhvachennuyu-u-vsu-zapadnuyu-tekhniku-1130528515.html

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, луганская народная республика (лнр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости, вооруженные силы россии, наступление вс рф в донбассе