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Названы потери ВСУ в Херсонской области за две недели
Названы потери ВСУ в Херсонской области за две недели - РИА Новости Крым, 16.08.2023
Названы потери ВСУ в Херсонской области за две недели
Потери украинских войск в Херсонской области за первые две недели августа составили 400 человек убитыми и ранеными, четверть из них ВСУ потеряли при попытке... РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T14:22
2023-08-16T14:22
2023-08-16T14:22
владимир сальдо
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
новости сво
вооруженные силы россии
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Потери украинских войск в Херсонской области за первые две недели августа составили 400 человек убитыми и ранеными, четверть из них ВСУ потеряли при попытке форсировать Днепр на лодках. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы с вражеской артиллерией, обстреливавшей гражданскую инфраструктуру левого берега, уничтожены 18 гаубиц, в том числе три М777 американского производства, 22 миномета, три самоходных артиллерийских установки, одна РСЗО "Град".Также российские бойцы уничтожили три иностранных самоходных зенитно-ракетных комплекса, около 30 автомобилей и один склад с боеприпасами. Артиллерийско-минометным огнем разгромлены три десятка позиций и мест дислокации противника.Сальдо отметил, что значительная часть личного состава ВСУ, противостоящего российским воинам на Херсонском направлении, – не идейные нацисты, профессиональные военные или иностранные наемники, а обычные мобилизованные. По его словам, "большие потери и бессмысленная гибель сослуживцев вызывают среди них брожение". Есть случаи, когда подразделения отказываются выполнять бессмысленные приказы командования, сказал он.Врио губернатора Херсонщины также добавил, что на снижение морали у боевиков противника очень сильно повлияла принятая ВСУ натовская методика командования. Согласно ей, офицерам разрешено не появляться на боевых позициях, из-за чего рядовые солдаты их не видят неделями.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская группировка "Днепр" уничтожила за сутки более 30 боевиков ВСУБоевики гибнут, техника горит: попытки атак ВСУ рушатся на всех линияхГруппировка "Днепр" уничтожила еще 38 боевиков, лодки и оружие ВСУ
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владимир сальдо, потери всу , всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новости сво, вооруженные силы россии, украина, россия
Названы потери ВСУ в Херсонской области за две недели
Сальдо: ВСУ потеряли убитыми и ранеными 400 человек за две недели в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Потери украинских войск в Херсонской области за первые две недели августа составили 400 человек убитыми и ранеными, четверть из них ВСУ потеряли при попытке форсировать Днепр на лодках. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Киевский режим продолжает бросать на убой на наши позиции в Херсонской области личный состав своих вооруженных формирований. По официальной информации, с 1 по 15 августа на Херсонском направлении потери противника в живой силе убитыми и ранеными составили около 400 боевиков. Причем из них до 100 — в лодках при попытках переправиться или высадиться на наш берег", – написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы с вражеской артиллерией, обстреливавшей гражданскую инфраструктуру левого берега, уничтожены 18 гаубиц, в том числе три М777 американского производства, 22 миномета, три самоходных артиллерийских установки, одна РСЗО "Град".
Также российские бойцы уничтожили три иностранных самоходных зенитно-ракетных комплекса, около 30 автомобилей и один склад с боеприпасами. Артиллерийско-минометным огнем разгромлены три десятка позиций и мест дислокации противника.
Сальдо отметил, что значительная часть личного состава ВСУ, противостоящего российским воинам на Херсонском направлении, – не идейные нацисты, профессиональные военные или иностранные наемники, а обычные мобилизованные. По его словам, "большие потери и бессмысленная гибель сослуживцев вызывают среди них брожение". Есть случаи, когда подразделения отказываются выполнять бессмысленные приказы командования, сказал он.
Врио губернатора Херсонщины также добавил, что на снижение морали у боевиков противника очень сильно повлияла принятая ВСУ натовская методика командования. Согласно ей, офицерам разрешено не появляться на боевых позициях, из-за чего рядовые солдаты их не видят неделями.
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