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Названы потери ВСУ в Херсонской области за две недели

Названы потери ВСУ в Херсонской области за две недели - РИА Новости Крым, 16.08.2023

Названы потери ВСУ в Херсонской области за две недели

Потери украинских войск в Херсонской области за первые две недели августа составили 400 человек убитыми и ранеными, четверть из них ВСУ потеряли при попытке... РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T14:22

2023-08-16T14:22

2023-08-16T14:22

владимир сальдо

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

новости сво

вооруженные силы россии

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Потери украинских войск в Херсонской области за первые две недели августа составили 400 человек убитыми и ранеными, четверть из них ВСУ потеряли при попытке форсировать Днепр на лодках. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы с вражеской артиллерией, обстреливавшей гражданскую инфраструктуру левого берега, уничтожены 18 гаубиц, в том числе три М777 американского производства, 22 миномета, три самоходных артиллерийских установки, одна РСЗО "Град".Также российские бойцы уничтожили три иностранных самоходных зенитно-ракетных комплекса, около 30 автомобилей и один склад с боеприпасами. Артиллерийско-минометным огнем разгромлены три десятка позиций и мест дислокации противника.Сальдо отметил, что значительная часть личного состава ВСУ, противостоящего российским воинам на Херсонском направлении, – не идейные нацисты, профессиональные военные или иностранные наемники, а обычные мобилизованные. По его словам, "большие потери и бессмысленная гибель сослуживцев вызывают среди них брожение". Есть случаи, когда подразделения отказываются выполнять бессмысленные приказы командования, сказал он.Врио губернатора Херсонщины также добавил, что на снижение морали у боевиков противника очень сильно повлияла принятая ВСУ натовская методика командования. Согласно ей, офицерам разрешено не появляться на боевых позициях, из-за чего рядовые солдаты их не видят неделями.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская группировка "Днепр" уничтожила за сутки более 30 боевиков ВСУБоевики гибнут, техника горит: попытки атак ВСУ рушатся на всех линияхГруппировка "Днепр" уничтожила еще 38 боевиков, лодки и оружие ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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