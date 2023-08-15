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Боевики гибнут, техника горит: попытки атак ВСУ рушатся на всех линиях - РИА Новости Крым, 15.08.2023
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Боевики гибнут, техника горит: попытки атак ВСУ рушатся на всех линиях
Боевики гибнут, техника горит: попытки атак ВСУ рушатся на всех линиях - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Боевики гибнут, техника горит: попытки атак ВСУ рушатся на всех линиях
В течение суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на Запорожском, Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, все атаки успешно... РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T17:22
2023-08-15T17:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В течение суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на Запорожском, Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, все атаки успешно отражены, противник потерял более полутысячи боевиков, сообщает во вторник Минобороны РФ.Запорожское, Купянское направленияНа Запорожском направлении отражены три атаки ВСУ, потери противника составили свыше 200 военнослужащих, пять танков, шесть БПМ, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы "Мста-Б".На Купянском направлении отражены шесть атак штурмовых групп ВСУ, уничтожены до 100 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, три пикапа, американские артиллерийская система М777 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, польские самоходные артиллерийские установки Krab, артустановка "Гвоздика", словацкие самоходных гаубицы на колесном шасси Zuzana-2 , орудие Д-20.Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении отражены три вражеские атаки, уничтожено до 80-ти неонацистов, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-30.На Южно-Донецком фронте пресечена деятельность украинской ДРГ, уничтожено до 200 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", гаубица "Мста-Б", американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.На Херсонской линии потери противника за сутки составили до 35-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab, гаубица Д-20Кроме того, в районе города Краматорск поражен пункт управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны ВСУ, в районе Омельника Запорожской области - склад боеприпасов 43-й артиллерийской бригады ВСУ, сбиты 25 украинских БПЛА."Всего с начала СВО уничтожено 458 самолетов, 246 вертолетов, 5761 беспилотный летательный аппарат, 431 зенитный ракетный комплекс, 11315 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12246 единиц специальной военной автомобильной техники", - привели статистику в оборонном ведомстве РФ.Как сообщалось ранее, на Донецком направлении за минувшие сутки отражены 11 атак подразделений ВСУ, уничтожены до 230-ти украинских военнослужащих и боевая техника противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный удар нанесен по основным военным предприятиям УкраиныНет ничего неуязвимого для российского оружия – Шойгу о технике НАТОВоенный ресурс Украины почти исчерпан – Шойгу
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новости сво, министерство обороны рф, запорожская область, купянск, харьковская область, донецкая народная республика (днр), херсонская область
Боевики гибнут, техника горит: попытки атак ВСУ рушатся на всех линиях

Минобороны: попытки атак ВСУ провалились по всем фронтам, убиты сотни боевиков

17:22 15.08.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек"
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А Солнцепек
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В течение суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на Запорожском, Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, все атаки успешно отражены, противник потерял более полутысячи боевиков, сообщает во вторник Минобороны РФ.

Запорожское, Купянское направления

На Запорожском направлении отражены три атаки ВСУ, потери противника составили свыше 200 военнослужащих, пять танков, шесть БПМ, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы "Мста-Б".
На Купянском направлении отражены шесть атак штурмовых групп ВСУ, уничтожены до 100 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, три пикапа, американские артиллерийская система М777 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, польские самоходные артиллерийские установки Krab, артустановка "Гвоздика", словацкие самоходных гаубицы на колесном шасси Zuzana-2 , орудие Д-20.

Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении отражены три вражеские атаки, уничтожено до 80-ти неонацистов, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-30.
На Южно-Донецком фронте пресечена деятельность украинской ДРГ, уничтожено до 200 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", гаубица "Мста-Б", американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
На Херсонской линии потери противника за сутки составили до 35-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab, гаубица Д-20
Кроме того, в районе города Краматорск поражен пункт управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны ВСУ, в районе Омельника Запорожской области - склад боеприпасов 43-й артиллерийской бригады ВСУ, сбиты 25 украинских БПЛА.
"Всего с начала СВО уничтожено 458 самолетов, 246 вертолетов, 5761 беспилотный летательный аппарат, 431 зенитный ракетный комплекс, 11315 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12246 единиц специальной военной автомобильной техники", - привели статистику в оборонном ведомстве РФ.
Как сообщалось ранее, на Донецком направлении за минувшие сутки отражены 11 атак подразделений ВСУ, уничтожены до 230-ти украинских военнослужащих и боевая техника противника.
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