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Отбито 11 атак: ВСУ потеряли около 230 военных на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 15.08.2023
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Отбито 11 атак: ВСУ потеряли около 230 военных на Донецком направлении
Отбито 11 атак: ВСУ потеряли около 230 военных на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Отбито 11 атак: ВСУ потеряли около 230 военных на Донецком направлении
Российские войска на Донецком направлении отразили 11 украинских атак, потери ВСУ за сутки составили около 230 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T16:11
2023-08-15T16:11
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Российские войска на Донецком направлении отразили 11 украинских атак, потери ВСУ за сутки составили около 230 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что подразделения группировки войск "Южная" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отбили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики.Как сообщалось, накануне российские военнослужащие в ходе спецоперации отразили шестнадцать украинских атак, остановили вражеских диверсантов и уничтожили 625 боевиков ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный удар нанесен по основным военным предприятиям УкраиныУкраина дронами пыталась совершить теракты на территории РФУкраинская ДРГ пыталась прорваться в Брянскую область
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр)
Отбито 11 атак: ВСУ потеряли около 230 военных на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 230 человек на Донецком направлении за сутки

16:11 15.08.2023
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России, задействованный в специальной военной операции.
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России, задействованный в специальной военной операции. - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Российские войска на Донецком направлении отразили 11 украинских атак, потери ВСУ за сутки составили около 230 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Уточняется, что подразделения группировки войск "Южная" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отбили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики.
"Потери противника на данном направлении составили до 230 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, шесть автомобилей, самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и "Акация", а также гаубица Д-20", - проинформировали в ведомстве.
Как сообщалось, накануне российские военнослужащие в ходе спецоперации отразили шестнадцать украинских атак, остановили вражеских диверсантов и уничтожили 625 боевиков ВСУ.
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