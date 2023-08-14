https://crimea.ria.ru/20230814/vs-rf-za-sutki-otrazili-16-atak-vsu---unichtozheny-esche-625-boevikov-1130728633.html
ВС РФ за сутки отразили 16 атак ВСУ - уничтожены еще 625 боевиков
ВС РФ за сутки отразили 16 атак ВСУ - уничтожены еще 625 боевиков - РИА Новости Крым, 14.08.2023
ВС РФ за сутки отразили 16 атак ВСУ - уничтожены еще 625 боевиков
Российские военные за сутки отразили шестнадцать атак ВСУ, остановили вражеских диверсантов и уничтожили еще 625 украинских боевиков. Об этом сообщает в... РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T16:51
2023-08-14T16:51
2023-08-14T16:51
министерство обороны рф
новости сво
потери всу
новости
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили шестнадцать атак ВСУ, остановили вражеских диверсантов и уничтожили еще 625 украинских боевиков. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минобороны России.Купянское, Донецкое, Краснолиманское направленияНа Купянском направлении отражено шесть атак и контратак противника. Потери ВСУ составили до 65-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная немецкая артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000, две польские самоходные артиллерийские установки Krab, самоходная гаубица "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б" и Д-30.На Донецком направлении также отражены шесть вражеских атак, уничтожены 150 боевиков ВСУ, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубицы: FH-70 и "МСТА-Б", склад боеприпасов.На Краснолиманском фронте российские военные отразили две атаки ВСУ, противник потерял 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.Южно-Донецкая, Запорожская, Херсонская линииНа Южно-Донецком фронте поражены подразделениям противника, в боях уничтожено до 240 боевиков ВСУ, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также французская самоходная артиллерийская установка Cezar французского производства.На Запорожской линии отражены две атаки противника, пресечена деятельность украинской ДРГ, убиты более 50-ти украинских военных, уничтожен танк, две БМП, три автомобиля, американская артиллерийская система М777, французская - Cezar, польская - Krab.Еще 30 боевиков, три автомобиля и испанский самоходный миномет Alacran противник потерял на Херсонском направлении."Всего за сутки нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 152-х районах. В районе населенного пункта Зеленый Гай Николаевской области поражена батарея зенитного ракетного комплекса С-300. Средствами ПВО перехвачено два реактивных снаряда HIMARS, уничтожены двадцать восемь украинских беспилотников", - сказано в сообщении Минобороны России.С начала проведения специальной военной операции уничтожено 458 самолетов, 246 вертолетов, 5736 беспилотных летательных аппаратов, 430 зенитных ракетных комплексов, 11291 танк и другие боевые бронированные машины, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5877 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12225 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный удар нанесен по местам производства безэкипажных катеров ВСУРоссийские военные уничтожили командный пункт 9-го армейского корпуса ВСУУкраина дронами пыталась совершить теракты на территории РФ
https://crimea.ria.ru/20230814/moschnyy-udar-nanesen-po-mestam-proizvodstva-bezekipazhnykh-katerov-vsu-1130727695.html
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министерство обороны рф, новости сво, потери всу , новости, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили шестнадцать атак ВСУ, остановили вражеских диверсантов и уничтожили еще 625 украинских боевиков. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минобороны России.
Купянское, Донецкое, Краснолиманское направления
На Купянском направлении отражено шесть атак и контратак противника. Потери ВСУ составили до 65-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная немецкая артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000, две польские самоходные артиллерийские установки Krab, самоходная гаубица "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
На Донецком направлении также отражены шесть вражеских атак, уничтожены 150 боевиков ВСУ, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубицы: FH-70 и "МСТА-Б", склад боеприпасов.
На Краснолиманском фронте российские военные отразили две атаки ВСУ, противник потерял 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.
Южно-Донецкая, Запорожская, Херсонская линии
На Южно-Донецком фронте поражены подразделениям противника, в боях уничтожено до 240 боевиков ВСУ, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также французская самоходная артиллерийская установка Cezar французского производства.
На Запорожской линии отражены две атаки противника, пресечена деятельность украинской ДРГ, убиты более 50-ти украинских военных, уничтожен танк, две БМП, три автомобиля, американская артиллерийская система М777, французская - Cezar, польская - Krab.
Еще 30 боевиков, три автомобиля и испанский самоходный миномет Alacran противник потерял на Херсонском направлении.
"Всего за сутки нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 152-х районах. В районе населенного пункта Зеленый Гай Николаевской области поражена батарея зенитного ракетного комплекса С-300. Средствами ПВО перехвачено два реактивных снаряда HIMARS, уничтожены двадцать восемь украинских беспилотников", - сказано в сообщении Минобороны России.
С начала проведения специальной военной операции уничтожено 458 самолетов, 246 вертолетов, 5736 беспилотных летательных аппаратов, 430 зенитных ракетных комплексов, 11291 танк и другие боевые бронированные машины, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5877 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12225 единиц специальной военной автомобильной техники.
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