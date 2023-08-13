https://crimea.ria.ru/20230813/rossiyskie-voennye-unichtozhili-komandnyy-punkt-9-go-armeyskogo-korpusa-vsu-1130705443.html

Российские военные уничтожили командный пункт 9-го армейского корпуса ВСУ

Российские военные уничтожили командный пункт 9-го армейского корпуса ВСУ - РИА Новости Крым, 13.08.2023

Российские военные уничтожили командный пункт 9-го армейского корпуса ВСУ

В Запорожской области ВС РФ поразили передовой командный пункт 9-го армейского корпуса ВСУ. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 13.08.2023

2023-08-13T13:43

2023-08-13T13:43

2023-08-13T13:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В Запорожской области ВС РФ поразили передовой командный пункт 9-го армейского корпуса ВСУ. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.Кроме того, в районе населенного пункта Первомайское Донецкой Народной Республики российский военные уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами, а также живую силу и военную технику ВСУ. Помимо этого, истребители ВКС России сбили украинский военный вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Брусовка ДНР. Также были сбиты восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 25 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Кременная, Рубежное, Золотаревка Луганской Народной Республики, Трудовское, Горловка Донецкой Народной Республики, Чапаевка и Очереватое Запорожской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 246 вертолетов, 5708 беспилотных летательных аппаратов, 429 зенитных ракетных комплексов, 11274 танка и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5862 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12207 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Корабль ЧФ открыл предупредительный огонь по идущему на Украину сухогрузу Украинские дроны сбили в Белгородской и Курской областяхВ Ивано-Франсковской области уничтожен военный аэродром ВСУ – Минобороны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), потери всу , украина, россия