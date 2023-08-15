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Украинская ДРГ пыталась прорваться в Брянскую область - РИА Новости Крым, 15.08.2023
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Украинская ДРГ пыталась прорваться в Брянскую область
Украинская ДРГ пыталась прорваться в Брянскую область - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Украинская ДРГ пыталась прорваться в Брянскую область
Российские силовики предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ на территорию Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T14:13
2023-08-15T14:26
новости сво
брянская область
новости
александр богомаз
диверсанты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. Российские силовики предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ на территорию Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Губернатор уточнил, что пострадавших нет, но в результате обстрела боевиков ВСУ погибло одно сельскохозяйственное животное. Также имеются частичные повреждения производственных помещений, автомобиля.Это не первая попытка украинских диверсантов зайти на территорию Брянской области. В апреле диверсионно-разведывательная группа из 20 человек попыталась проникнуть в село Случовск Погарского района. Подразделения Вооруженных сил РФ совместно с пограничными войсками нанесли противнику огневое поражение. До этого в марте ДРГ зашла на территорию Климовского района Брянской области. Боевики обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Брянскую область – есть жертвыБоевики ВСУ обстреляли больницу в Брянской областиПриграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшие
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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новости сво, брянская область, новости, александр богомаз, диверсанты
Украинская ДРГ пыталась прорваться в Брянскую область

Богомаз: предотвращена попытка украинской ДРГ проникнуть в Брянскую область

14:13 15.08.2023 (обновлено: 14:26 15.08.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. Российские силовики предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ на территорию Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"В данный момент Вооруженными Силами Российской Федерации, а также ПУ ФСБ России по Брянской области в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа предотвращена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что пострадавших нет, но в результате обстрела боевиков ВСУ погибло одно сельскохозяйственное животное. Также имеются частичные повреждения производственных помещений, автомобиля.
Это не первая попытка украинских диверсантов зайти на территорию Брянской области. В апреле диверсионно-разведывательная группа из 20 человек попыталась проникнуть в село Случовск Погарского района. Подразделения Вооруженных сил РФ совместно с пограничными войсками нанесли противнику огневое поражение. До этого в марте ДРГ зашла на территорию Климовского района Брянской области. Боевики обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
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