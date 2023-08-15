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Украинская ДРГ пыталась прорваться в Брянскую область

Украинская ДРГ пыталась прорваться в Брянскую область - РИА Новости Крым, 15.08.2023

Украинская ДРГ пыталась прорваться в Брянскую область

Российские силовики предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ на территорию Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T14:13

2023-08-15T14:13

2023-08-15T14:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. Российские силовики предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ на территорию Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Губернатор уточнил, что пострадавших нет, но в результате обстрела боевиков ВСУ погибло одно сельскохозяйственное животное. Также имеются частичные повреждения производственных помещений, автомобиля.Это не первая попытка украинских диверсантов зайти на территорию Брянской области. В апреле диверсионно-разведывательная группа из 20 человек попыталась проникнуть в село Случовск Погарского района. Подразделения Вооруженных сил РФ совместно с пограничными войсками нанесли противнику огневое поражение. До этого в марте ДРГ зашла на территорию Климовского района Брянской области. Боевики обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Брянскую область – есть жертвыБоевики ВСУ обстреляли больницу в Брянской областиПриграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшие

брянская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, брянская область, новости, александр богомаз, диверсанты