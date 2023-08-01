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Боевики ВСУ обстреляли больницу в Брянской области

Боевики ВСУ обстреляли больницу в Брянской области - РИА Новости Крым, 01.08.2023

Боевики ВСУ обстреляли больницу в Брянской области

В селе Чуровичи Брянской области в результате очередного обстрела со стороны Украины повреждено здание врачебной амбулатории, также в населенном пункте частично РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T13:34

2023-08-01T13:34

2023-08-01T13:34

новости

брянская область

александр богомаз

сво

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В селе Чуровичи Брянской области в результате очередного обстрела со стороны Украины повреждено здание врачебной амбулатории, также в населенном пункте частично отсутствует энергоснабжение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Кроме того, от обстрелов пострадали два жилых дома, хозпостройки и два легковых автомобиля. Среди местных жителей пострадавших нет.В минувшее воскресенье две женщины пострадали из-за обстрела сельхозкомплекса в Брянской области.14 июля в результате обстрела поселка Белая Березка Трубчевского района на Брянщине погибла женщина, еще три человека, в том числе подросток, получили ранения.10 июля украинские боевики обстреляли здание детского сада в Климовском районе Брянской области и другие объекты гражданской и жилой инфраструктуры. Еще днем ранее две украинские ракеты сбиты силами ПВО над Брянской областью.В Брянской области, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Артиллерия и минометы: ВСУ снова бьют по Белгородской областиОбстрелы ужесточились: ВСУ выпустили по области 105 снарядов за суткиПриграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшие

брянская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, брянская область, александр богомаз, сво, обстрелы всу