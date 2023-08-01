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Боевики ВСУ обстреляли больницу в Брянской области - РИА Новости Крым, 01.08.2023
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Боевики ВСУ обстреляли больницу в Брянской области
Боевики ВСУ обстреляли больницу в Брянской области - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Боевики ВСУ обстреляли больницу в Брянской области
В селе Чуровичи Брянской области в результате очередного обстрела со стороны Украины повреждено здание врачебной амбулатории, также в населенном пункте частично РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T13:34
2023-08-01T13:34
новости
брянская область
александр богомаз
сво
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В селе Чуровичи Брянской области в результате очередного обстрела со стороны Украины повреждено здание врачебной амбулатории, также в населенном пункте частично отсутствует энергоснабжение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Кроме того, от обстрелов пострадали два жилых дома, хозпостройки и два легковых автомобиля. Среди местных жителей пострадавших нет.В минувшее воскресенье две женщины пострадали из-за обстрела сельхозкомплекса в Брянской области.14 июля в результате обстрела поселка Белая Березка Трубчевского района на Брянщине погибла женщина, еще три человека, в том числе подросток, получили ранения.10 июля украинские боевики обстреляли здание детского сада в Климовском районе Брянской области и другие объекты гражданской и жилой инфраструктуры. Еще днем ранее две украинские ракеты сбиты силами ПВО над Брянской областью.В Брянской области, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Артиллерия и минометы: ВСУ снова бьют по Белгородской областиОбстрелы ужесточились: ВСУ выпустили по области 105 снарядов за суткиПриграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшие
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, брянская область, александр богомаз, сво, обстрелы всу
Боевики ВСУ обстреляли больницу в Брянской области

Богомаз: ВСУ обстреляли врачебную амбулаторию в селе Чуровичи Брянской области

13:34 01.08.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В селе Чуровичи Брянской области в результате очередного обстрела со стороны Украины повреждено здание врачебной амбулатории, также в населенном пункте частично отсутствует энергоснабжение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"По уточненной информации, в результате обстрела села Чуровичи повреждено здание врачебной амбулатории, частично нарушено энергоснабжение", - написал он в своем Telegram-канале
Кроме того, от обстрелов пострадали два жилых дома, хозпостройки и два легковых автомобиля. Среди местных жителей пострадавших нет.

"После проведения мероприятий оперативными службами специальная комиссия приступит к оценке ущерба и объемов восстановительных работ", - уточнил Богомаз.

В минувшее воскресенье две женщины пострадали из-за обстрела сельхозкомплекса в Брянской области.
14 июля в результате обстрела поселка Белая Березка Трубчевского района на Брянщине погибла женщина, еще три человека, в том числе подросток, получили ранения.
10 июля украинские боевики обстреляли здание детского сада в Климовском районе Брянской области и другие объекты гражданской и жилой инфраструктуры. Еще днем ранее две украинские ракеты сбиты силами ПВО над Брянской областью.
В Брянской области, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.
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