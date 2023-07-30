https://crimea.ria.ru/20230730/dve-zhenschiny-postradali-pri-udare-vsu-po-bryanskoy-oblasti-1130411396.html

Две женщины пострадали при ударе ВСУ по Брянской области

Две женщины пострадали при ударе ВСУ по Брянской области - РИА Новости Крым, 30.07.2023

Две женщины пострадали при ударе ВСУ по Брянской области

Две женщины пострадали из-за обстрела свиноводческого комплекса в Брянской области. На территории предприятия есть разрушения и возгорания. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 30.07.2023

2023-07-30T12:25

2023-07-30T12:25

2023-07-30T12:27

обстрелы брянской области

брянская область

александр богомаз

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Две женщины пострадали из-за обстрела свиноводческого комплекса в Брянской области. На территории предприятия есть разрушения и возгорания. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавшие доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.При этом на месте удара продолжается ликвидация последствий."На территории сельхозпредприятия есть разрушения и возгорания производственных помещений. На месте работают экстренные и оперативные службы", - уточнил Богомаз.14 июля в результате обстрела поселка Белая Березка Трубчевского района на Брянщине погибла женщина, еще три человека, в том числе подросток, получили ранения. 10 июля украинские боевики обстреляли здание детского сада в Климовском районе Брянской области и другие объекты гражданской и жилой инфраструктуры. Еще днем ранее две украинские ракеты сбиты силами ПВО над Брянской областью.В Брянской области, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по детскому саду в Брянской областиВ Брянской области сбиты две ракеты ВСУ - разрушена пилорамаТокмак под огнем ВСУ – погибла женщина, ранен мужчина

https://crimea.ria.ru/20230617/tri-bespilotnika-vsu-atakovali-nefteperegonnuyu-stantsiyu-v-bryanskoy-oblasti-1129450344.html

брянская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы брянской области, брянская область, александр богомаз, обстрелы всу, происшествия, общество, новости