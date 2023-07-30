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Две женщины пострадали при ударе ВСУ по Брянской области
Две женщины пострадали при ударе ВСУ по Брянской области - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Две женщины пострадали при ударе ВСУ по Брянской области
Две женщины пострадали из-за обстрела свиноводческого комплекса в Брянской области. На территории предприятия есть разрушения и возгорания. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T12:25
2023-07-30T12:25
2023-07-30T12:27
обстрелы брянской области
брянская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Две женщины пострадали из-за обстрела свиноводческого комплекса в Брянской области. На территории предприятия есть разрушения и возгорания. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавшие доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.При этом на месте удара продолжается ликвидация последствий."На территории сельхозпредприятия есть разрушения и возгорания производственных помещений. На месте работают экстренные и оперативные службы", - уточнил Богомаз.14 июля в результате обстрела поселка Белая Березка Трубчевского района на Брянщине погибла женщина, еще три человека, в том числе подросток, получили ранения. 10 июля украинские боевики обстреляли здание детского сада в Климовском районе Брянской области и другие объекты гражданской и жилой инфраструктуры. Еще днем ранее две украинские ракеты сбиты силами ПВО над Брянской областью.В Брянской области, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по детскому саду в Брянской областиВ Брянской области сбиты две ракеты ВСУ - разрушена пилорамаТокмак под огнем ВСУ – погибла женщина, ранен мужчина
https://crimea.ria.ru/20230617/tri-bespilotnika-vsu-atakovali-nefteperegonnuyu-stantsiyu-v-bryanskoy-oblasti-1129450344.html
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обстрелы брянской области, брянская область, александр богомаз, обстрелы всу, происшествия, общество, новости
Две женщины пострадали при ударе ВСУ по Брянской области
Богомаз: при ударе по свиноводческому комплексу в Брянской области пострадали две женщины
12:25 30.07.2023 (обновлено: 12:27 30.07.2023)