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Артиллерия и минометы: ВСУ снова бьют по Белгородской области - РИА Новости Крым, 30.07.2023
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Артиллерия и минометы: ВСУ снова бьют по Белгородской области
Артиллерия и минометы: ВСУ снова бьют по Белгородской области - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Артиллерия и минометы: ВСУ снова бьют по Белгородской области
Украинские вооруженные формирования за прошедшие сутки выпустили 50 снарядов из артиллерии и минометов по селам и хуторам в четырех районах и одном городском... РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T13:16
2023-07-30T13:16
обстрелы белгородской области
белгородская область
обстрелы всу
вячеслав гладков
происшествия
общество
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Украинские вооруженные формирования за прошедшие сутки выпустили 50 снарядов из артиллерии и минометов по селам и хуторам в четырех районах и одном городском округе Белгородской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В Белгородском районе по селу Щетиновка боевики выпустили 15 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – семь, по Наумовке – восемь снарядов.В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок, установлено девять прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет.В Волоконовском районе, по информации Гладкова, под обстрел миномета попала окраина хутора Старый – зафиксировано семь прилетов.В Краснояружском районе боевики выпустили 10 снарядов по окраине села Поповка, по территории между селами Репяховка и Колотиловка – четыре артиллерийских снаряда, по окраине села Графовка – шесть.В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка зафиксировано четыре прилета из миномета. По хутору Марьино и селу Красное выпущено по пять минометных снарядов.Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.В воскресенье губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле свиноводческого комплекса в Климовском районе. Пострадали две женщины, на территории предприятия есть разрушения и возгорания.Читайте также на РИА Новости Крым:69 прилетов за сутки: на Херсонщине при обстрелах ВСУ ранен мирный жительВ Таганроге выросло число пострадавших после ракетного удараПогиб мужчина и ранена девочка: боевики ВСУ обстреляли Донецк
https://crimea.ria.ru/20230727/vsu-obstrelyali-poselok-na-belgorodchine--ranen-kombayner-1130330942.html
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обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, вячеслав гладков, происшествия, общество, россия, новости
Артиллерия и минометы: ВСУ снова бьют по Белгородской области

Гладков: ВСУ выпустили 50 артиллерийских и минометных снарядов по селам Белгородчины

13:16 30.07.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаНа село Новотетровка с беспилотника было сброшено 3 взрывных устройства. Пострадавших нет, повреждены один легкий автомобиль с прицепом и трактор.
На село Новотетровка с беспилотника было сброшено 3 взрывных устройства. Пострадавших нет, повреждены один легкий автомобиль с прицепом и трактор.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Украинские вооруженные формирования за прошедшие сутки выпустили 50 снарядов из артиллерии и минометов по селам и хуторам в четырех районах и одном городском округе Белгородской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Белгородском районе по селу Щетиновка боевики выпустили 15 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – семь, по Наумовке – восемь снарядов.
В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок, установлено девять прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет.
В Волоконовском районе, по информации Гладкова, под обстрел миномета попала окраина хутора Старый – зафиксировано семь прилетов.
В Краснояружском районе боевики выпустили 10 снарядов по окраине села Поповка, по территории между селами Репяховка и Колотиловка – четыре артиллерийских снаряда, по окраине села Графовка – шесть.
В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка зафиксировано четыре прилета из миномета. По хутору Марьино и селу Красное выпущено по пять минометных снарядов.
Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.
В воскресенье губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле свиноводческого комплекса в Климовском районе. Пострадали две женщины, на территории предприятия есть разрушения и возгорания.
Комбайн - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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