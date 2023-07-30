https://crimea.ria.ru/20230730/artilleriya-i-minomety-vsu-snova-byut-po-belgorodskoy-oblasti-1130413390.html

Артиллерия и минометы: ВСУ снова бьют по Белгородской области

Артиллерия и минометы: ВСУ снова бьют по Белгородской области - РИА Новости Крым, 30.07.2023

Артиллерия и минометы: ВСУ снова бьют по Белгородской области

Украинские вооруженные формирования за прошедшие сутки выпустили 50 снарядов из артиллерии и минометов по селам и хуторам в четырех районах и одном городском... РИА Новости Крым, 30.07.2023

2023-07-30T13:16

2023-07-30T13:16

2023-07-30T13:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Украинские вооруженные формирования за прошедшие сутки выпустили 50 снарядов из артиллерии и минометов по селам и хуторам в четырех районах и одном городском округе Белгородской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В Белгородском районе по селу Щетиновка боевики выпустили 15 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – семь, по Наумовке – восемь снарядов.В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок, установлено девять прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет.В Волоконовском районе, по информации Гладкова, под обстрел миномета попала окраина хутора Старый – зафиксировано семь прилетов.В Краснояружском районе боевики выпустили 10 снарядов по окраине села Поповка, по территории между селами Репяховка и Колотиловка – четыре артиллерийских снаряда, по окраине села Графовка – шесть.В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка зафиксировано четыре прилета из миномета. По хутору Марьино и селу Красное выпущено по пять минометных снарядов.Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.В воскресенье губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле свиноводческого комплекса в Климовском районе. Пострадали две женщины, на территории предприятия есть разрушения и возгорания.Читайте также на РИА Новости Крым:69 прилетов за сутки: на Херсонщине при обстрелах ВСУ ранен мирный жительВ Таганроге выросло число пострадавших после ракетного удараПогиб мужчина и ранена девочка: боевики ВСУ обстреляли Донецк

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, вячеслав гладков, происшествия, общество, россия, новости