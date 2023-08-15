https://crimea.ria.ru/20230815/moschnyy-udar-nanesen-po-osnovnym-voennym-predpriyatiyam-ukrainy-1130750753.html

Мощный удар нанесен по основным военным предприятиям Украины

Мощный удар нанесен по основным военным предприятиям Украины - РИА Новости Крым, 15.08.2023

Мощный удар нанесен по основным военным предприятиям Украины

Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли удар высокоточным оружием по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T15:28

2023-08-15T15:28

2023-08-15T15:48

новости сво

министерство обороны рф

армия и флот

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли удар высокоточным оружием по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны России.Все назначенные объекты поражены. В результате удара украинскому ВПК понес серьезный ущерб.Как сообщалось, накануне российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак. Цель удара достигнута. До этого ВС России ударили по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области. Назначенные объекты поражены.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары нанесены по складам топлива ВСУВ Ивано-Франковской области уничтожен военный аэродром ВСУ – МинобороныВКС нанесли ракетный удар по складу с иностранным вооружением на Украине

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу