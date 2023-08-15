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Мощный удар нанесен по основным военным предприятиям Украины
Мощный удар нанесен по основным военным предприятиям Украины - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Мощный удар нанесен по основным военным предприятиям Украины
Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли удар высокоточным оружием по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T15:28
2023-08-15T15:28
2023-08-15T15:48
новости сво
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли удар высокоточным оружием по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны России.Все назначенные объекты поражены. В результате удара украинскому ВПК понес серьезный ущерб.Как сообщалось, накануне российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак. Цель удара достигнута. До этого ВС России ударили по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области. Назначенные объекты поражены.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары нанесены по складам топлива ВСУВ Ивано-Франковской области уничтожен военный аэродром ВСУ – МинобороныВКС нанесли ракетный удар по складу с иностранным вооружением на Украине
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу
Мощный удар нанесен по основным военным предприятиям Украины
Минобороны: ВС России нанесли удар по ключевым предприятиям украинского ВПК
15:28 15.08.2023 (обновлено: 15:48 15.08.2023)