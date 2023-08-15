https://crimea.ria.ru/20230815/net-nichego-neuyazvimogo-dlya-rossiyskogo-oruzhiya--shoygu-o-tekhnike-nato-1130742694.html

Нет ничего неуязвимого для российского оружия – Шойгу о технике НАТО

Нет ничего неуязвимого для российского оружия – Шойгу о технике НАТО - РИА Новости Крым, 15.08.2023

Нет ничего неуязвимого для российского оружия – Шойгу о технике НАТО

Среди поставляемых Украине образцов западной военной техники и вооружения нет ничего уникального и неуязвимого для российского оружия. Об этом заявил министр... РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T11:54

2023-08-15T11:54

2023-08-15T11:54

сергей шойгу

нато

новости сво

министерство обороны рф

украина

поставки западного оружия украине

новости

оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Среди поставляемых Украине образцов западной военной техники и вооружения нет ничего уникального и неуязвимого для российского оружия. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По его словам, у российской армии имеются данные объективного контроля уничтожения немецких танков, американских бронемашин, британских ракет и других систем вооружений. Российская сторона готова делиться оценками слабых сторон западной техники со своими партнерами, указал Шойгу.Он подчеркнул, что, несмотря на всестороннюю помощь Запада, ВСУ не удается добиться результатов. Умелые действия личного состава российских Вооруженных сил, их слаженность, высокий уровень подготовки позволяет гибко реагировать на реализацию Киевом замыслов западных кураторовПо словам министра, результаты этого анализа используются для модернизации и наращивания боевого потенциала и огневой мощи российской армии.Читайте также на РИА Новости Крым:Решение о неприменении кассетных бомб может быть пересмотрено - ШойгуРоссия будет строить ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД - ШойгуШойгу дал характеристику военной технике НАТО

https://crimea.ria.ru/20230805/podvig-ekipazha-tanka-alesha-v-minoborony-rasskazali-podrobnosti-1130554247.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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