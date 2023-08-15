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Нет ничего неуязвимого для российского оружия – Шойгу о технике НАТО - РИА Новости Крым, 15.08.2023
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Нет ничего неуязвимого для российского оружия – Шойгу о технике НАТО
Нет ничего неуязвимого для российского оружия – Шойгу о технике НАТО - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Нет ничего неуязвимого для российского оружия – Шойгу о технике НАТО
Среди поставляемых Украине образцов западной военной техники и вооружения нет ничего уникального и неуязвимого для российского оружия. Об этом заявил министр... РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T11:54
2023-08-15T11:54
сергей шойгу
нато
новости сво
министерство обороны рф
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поставки западного оружия украине
новости
оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Среди поставляемых Украине образцов западной военной техники и вооружения нет ничего уникального и неуязвимого для российского оружия. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По его словам, у российской армии имеются данные объективного контроля уничтожения немецких танков, американских бронемашин, британских ракет и других систем вооружений. Российская сторона готова делиться оценками слабых сторон западной техники со своими партнерами, указал Шойгу.Он подчеркнул, что, несмотря на всестороннюю помощь Запада, ВСУ не удается добиться результатов. Умелые действия личного состава российских Вооруженных сил, их слаженность, высокий уровень подготовки позволяет гибко реагировать на реализацию Киевом замыслов западных кураторовПо словам министра, результаты этого анализа используются для модернизации и наращивания боевого потенциала и огневой мощи российской армии.Читайте также на РИА Новости Крым:Решение о неприменении кассетных бомб может быть пересмотрено - ШойгуРоссия будет строить ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД - ШойгуШойгу дал характеристику военной технике НАТО
https://crimea.ria.ru/20230805/podvig-ekipazha-tanka-alesha-v-minoborony-rasskazali-podrobnosti-1130554247.html
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сергей шойгу, нато, новости сво, министерство обороны рф, украина, поставки западного оружия украине, новости, оружие
Нет ничего неуязвимого для российского оружия – Шойгу о технике НАТО

Шойгу о вооружениях НАТО на Украине: ничего неуязвимого для российского оружия нет

11:54 15.08.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота противодроновой установки в зоне СВО. Архивное фото
Работа противодроновой установки в зоне СВО. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Среди поставляемых Украине образцов западной военной техники и вооружения нет ничего уникального и неуязвимого для российского оружия. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Что касается поставляемых на Украину вооружений западного производства, хочу еще раз подчеркнуть, что ничего уникального и неуязвимого для российского орудия на поле боя сегодня нет. Во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым качествам западные образцы", - сказал глава Минобороны на открытии XIМосковской конференции по международной безопасности.
По его словам, у российской армии имеются данные объективного контроля уничтожения немецких танков, американских бронемашин, британских ракет и других систем вооружений. Российская сторона готова делиться оценками слабых сторон западной техники со своими партнерами, указал Шойгу.
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Он подчеркнул, что, несмотря на всестороннюю помощь Запада, ВСУ не удается добиться результатов. Умелые действия личного состава российских Вооруженных сил, их слаженность, высокий уровень подготовки позволяет гибко реагировать на реализацию Киевом замыслов западных кураторов
"Для армии России специальная военная операция стала серьезным испытанием. В кратчайшие сроки приходится решать сложные организационные, технические, оперативные задачи, налаживать скрупулезное изучение тактики противника, особенности применения им вооружений и систем управления войсками", - добавил Шойгу.
По словам министра, результаты этого анализа используются для модернизации и наращивания боевого потенциала и огневой мощи российской армии.
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Сергей ШойгуНАТОНовости СВОМинистерство обороны РФУкраинаПоставки западного оружия УкраинеНовостиОружие
 
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