Рейтинг@Mail.ru
Решение о неприменении кассетных бомб может быть пересмотрено - Шойгу - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230815/reshenie-o-neprimenenii-kassetnykh-bomb-mozhet-byt-peresmotreno---shoygu-1130739628.html
Решение о неприменении кассетных бомб может быть пересмотрено - Шойгу
Решение о неприменении кассетных бомб может быть пересмотрено - Шойгу - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Решение о неприменении кассетных бомб может быть пересмотрено - Шойгу
Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе спецоперации на Украине, однако это решение может быть пересмотрено. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T10:51
2023-08-15T10:51
сергей шойгу
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
кассетные боеприпасы
московская конференция по международной безопасности
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0f/1130739784_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_e676af0cb710c8a59a42112dcf5e2744.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе спецоперации на Украине, однако это решение может быть пересмотрено. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности.По его словам, США с пособниками совершают военное преступление, используя кассетные боеприпасы на Украине.Он предупредил о последствиях применения такого оружия для мирного населения. И указал на то, что реакции на применение на Украине таких боеприпасов до сих пор нет."Прежде американские представители неоднократно заявляли, что использование кассетных боеприпасов является военным преступлением. Сегодня Вашингтон и его пособники совершают это преступление на Украине. Осуждения со стороны гуманитарных организаций, как и ожидалось, нет", - подчеркнул министр обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:В Донецке после удара ВСУ кассетными боеприпасами горит университетЧетверо журналистов пострадали от удара ВСУ кассетными боеприпасами – МОКассетные боеприпасы: что это такое и чем они опасны
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0f/1130739784_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_edf5aa29cddc2c3502ef47bbdec32060.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей шойгу, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), кассетные боеприпасы, московская конференция по международной безопасности, украина, россия
Решение о неприменении кассетных бомб может быть пересмотрено - Шойгу

Шойгу: Россия может пересмотреть решение о неприменении кассетных боеприпасов

10:51 15.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе спецоперации на Украине, однако это решение может быть пересмотрено. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, США с пособниками совершают военное преступление, используя кассетные боеприпасы на Украине.
"Хотел обратить внимание на тот факт, что у нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени, по гуманитарным соображениям, мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено", - сказал Шойгу.
Он предупредил о последствиях применения такого оружия для мирного населения. И указал на то, что реакции на применение на Украине таких боеприпасов до сих пор нет.
"Прежде американские представители неоднократно заявляли, что использование кассетных боеприпасов является военным преступлением. Сегодня Вашингтон и его пособники совершают это преступление на Украине. Осуждения со стороны гуманитарных организаций, как и ожидалось, нет", - подчеркнул министр обороны.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Донецке после удара ВСУ кассетными боеприпасами горит университет
Четверо журналистов пострадали от удара ВСУ кассетными боеприпасами – МО
Кассетные боеприпасы: что это такое и чем они опасны
Сергей ШойгуНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Кассетные боеприпасыМосковская конференция по международной безопасностиУкраинаРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:51Решение о неприменении кассетных бомб может быть пересмотрено - Шойгу
10:34Банк России повысил ключевую ставку до 12%
10:30Военный ресурс Украины почти исчерпан – Шойгу
10:08С ломами и автоматами: корпуса Киево-Печерской лавры штурмуют силовики
10:00Московская конференция по международной безопасности. Видео
09:49ФСБ задержала в Крыму работавшего на украинские спецслужбы информатора
09:35Работа Керченской переправы - погода и трафик
09:17Число жертв махачкалинской трагедии растет
08:49В Старом Крыму будет громко
08:37Десять центнеров с гектара: как в Крыму убирают лен
08:18Трагедия в Махачкале: более 100 пострадавших и траур по погибшим
08:05Археолог из Эрмитажа о профессии: "тяжелый труд с налетом романтики"
07:43Каким будет бархатный сезон в Крыму – ФОБОС
07:22Гибель Цоя, который жив: феномен народной любви
07:06Ситуация на Крымском мосту на утро вторника
07:02В Крыму растет заболеваемость детей туберкулезом: причина и что делать
06:45Кем не хотят быть абитуриенты 2023 года: антирейтинг профессий
06:24Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 27
00:2212 человек погибли, еще 50 пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале
00:01Погода в Крыму во вторник
Лента новостейМолния