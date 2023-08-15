https://crimea.ria.ru/20230815/reshenie-o-neprimenenii-kassetnykh-bomb-mozhet-byt-peresmotreno---shoygu-1130739628.html
Решение о неприменении кассетных бомб может быть пересмотрено - Шойгу
Решение о неприменении кассетных бомб может быть пересмотрено - Шойгу - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Решение о неприменении кассетных бомб может быть пересмотрено - Шойгу
Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе спецоперации на Украине, однако это решение может быть пересмотрено. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T10:51
2023-08-15T10:51
2023-08-15T10:51
сергей шойгу
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
кассетные боеприпасы
московская конференция по международной безопасности
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе спецоперации на Украине, однако это решение может быть пересмотрено. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности.По его словам, США с пособниками совершают военное преступление, используя кассетные боеприпасы на Украине.Он предупредил о последствиях применения такого оружия для мирного населения. И указал на то, что реакции на применение на Украине таких боеприпасов до сих пор нет."Прежде американские представители неоднократно заявляли, что использование кассетных боеприпасов является военным преступлением. Сегодня Вашингтон и его пособники совершают это преступление на Украине. Осуждения со стороны гуманитарных организаций, как и ожидалось, нет", - подчеркнул министр обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:В Донецке после удара ВСУ кассетными боеприпасами горит университетЧетверо журналистов пострадали от удара ВСУ кассетными боеприпасами – МОКассетные боеприпасы: что это такое и чем они опасны
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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сергей шойгу, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), кассетные боеприпасы, московская конференция по международной безопасности, украина, россия
Решение о неприменении кассетных бомб может быть пересмотрено - Шойгу
Шойгу: Россия может пересмотреть решение о неприменении кассетных боеприпасов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе спецоперации на Украине, однако это решение может быть пересмотрено. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, США с пособниками совершают военное преступление, используя кассетные боеприпасы на Украине.
"Хотел обратить внимание на тот факт, что у нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени, по гуманитарным соображениям, мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено", - сказал Шойгу.
Он предупредил о последствиях применения такого оружия для мирного населения. И указал на то, что реакции на применение на Украине таких боеприпасов до сих пор нет.
"Прежде американские представители неоднократно заявляли, что использование кассетных боеприпасов является военным преступлением. Сегодня Вашингтон и его пособники совершают это преступление на Украине. Осуждения со стороны гуманитарных организаций, как и ожидалось, нет", - подчеркнул министр обороны.
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