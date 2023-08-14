https://crimea.ria.ru/20230814/shoygu-dal-kharakteristiku-voennoy-tekhnike-nato-1130723333.html

Шойгу дал характеристику военной технике НАТО

Шойгу дал характеристику военной технике НАТО - РИА Новости Крым, 14.08.2023

Шойгу дал характеристику военной технике НАТО

Поставляемая Украине западная техника на деле оказалась далеко не безупречной, в чем могут убедиться участники форума "Армия-2023" при посещении экспозиции с... РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-14T13:50

2023-08-14T13:50

2023-08-14T13:52

сергей шойгу

оружие

нато

новости

армия и флот

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Поставляемая Украине западная техника на деле оказалась далеко не безупречной, в чем могут убедиться участники форума "Армия-2023" при посещении экспозиции с трофейным оружием. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.При этом российское вооружение, по словам министра, в реальных условиях "показывает свою надежность и эффективность".Шойгу отметил, что российский оборонно-промышленный комплекс не только быстро адаптировался к работе в условиях жесткого санкционного давления, но и "кратно нарастил свои мощности в отдельных направлениях"."В этом году множество отечественных и зарубежных производителей представят здесь (на форуме – ред.) свои достижения. Российские предприятия и научно-исследовательские организации, наряду с разработками, реализованными в рамках государственного оборонного заказа, познакомят с проектами, выполненными в инновационном порядке. Многие из них уже внедряются в интересах войск, выполняющих задачи специальной военной операции", – подчеркнул глава Минобороны РФ.Помимо современной продукции военного назначения, на форуме будут представлены новаторские решения в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий, беспилотных летательных аппаратов, добавил министр.Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе форума примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний. Деловая программа форума состоит из 250 мероприятий, посвящена вопросам диверсификации оборонно-промышленного комплекса и развития технологий искусственного интеллекта.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: 82 иностранные компании представили свою продукцию на "Армии-2023"Объемы поставок истребителей 5-го поколения в ВС РФ увеличатся – МишустинКратный рост поставок вооружений: Шойгу рассказал о работе ОПК России

https://crimea.ria.ru/20230814/putin-82-inostrannye-kompanii-predstavili-svoyu-produktsiyu-na-armii-2023-1130722936.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, оружие, нато, новости, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф