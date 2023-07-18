Объемы поставок истребителей 5-го поколения в ВС РФ увеличатся – Мишустин
Мишустин сообщил о планах увеличить объемы поставок в войска истребителей пятого поколения
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ М. Мишустин выступил с отчетом в Госдуме
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Предприятия оборонно-промышленного комплекса планируют увеличить поставки истребителей пятого поколения в Вооруженные силы РФ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"В конце прошлого месяца авиастроители предали министерству обороны очередную партию новых самолетов Су-35С. Уже изготавливаются следующие машины. Также планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения", - сказал он на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС России.
Глава правительства также отметил, что "Уралвагонзавод" уже отгрузил плановую партию танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М. По словам Мишустина, за последний год предприятие набрало хороший темп, нарастив производство более чем в три раза.
Премьер-министр добавил, что за период действия координационного совета существенно расширены объемы выпуска по всем позициям.
"С учетом дополнительных потребностей Министерства обороны налажено производство хорошо зарекомендовавших себя образцов. Расширяются мощности по новым изделиям на основе опыта самой специальной военной операции. Среди них особо востребованное вооружение и военная техника, а также средства радиоэлектронной борьбы, технической связи, навигационное оборудование ", - уточнил он.
Также идет насыщение компонентной базы, в том числе в рамках процессов импортозамещения в микроэлектронике.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса России удалось в кратчайшие сроки нарастить производство особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники и средств поражения, необходимых для выполнения боевых задач. В частности, "Уралвагонзавод" нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза, а завод "КамАЗ" увеличил поставки автомобилей многоцелевого назначения в 17,6 раз. Поставки БПЛА "Орлан-10" и "Орлан-30" выросли в 53 раза.
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