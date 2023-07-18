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Объемы поставок истребителей 5-го поколения в ВС РФ увеличатся – Мишустин

Объемы поставок истребителей 5-го поколения в ВС РФ увеличатся – Мишустин - РИА Новости Крым, 18.07.2023

Объемы поставок истребителей 5-го поколения в ВС РФ увеличатся – Мишустин

Предприятия оборонно-промышленного комплекса планируют увеличить поставки истребителей пятого поколения в Вооруженные силы РФ, сообщил премьер-министр Михаил... РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T15:33

2023-07-18T15:33

2023-07-18T15:33

михаил мишустин

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Предприятия оборонно-промышленного комплекса планируют увеличить поставки истребителей пятого поколения в Вооруженные силы РФ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.Глава правительства также отметил, что "Уралвагонзавод" уже отгрузил плановую партию танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М. По словам Мишустина, за последний год предприятие набрало хороший темп, нарастив производство более чем в три раза.Премьер-министр добавил, что за период действия координационного совета существенно расширены объемы выпуска по всем позициям.Также идет насыщение компонентной базы, в том числе в рамках процессов импортозамещения в микроэлектронике.Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса России удалось в кратчайшие сроки нарастить производство особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники и средств поражения, необходимых для выполнения боевых задач. В частности, "Уралвагонзавод" нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза, а завод "КамАЗ" увеличил поставки автомобилей многоцелевого назначения в 17,6 раз. Поставки БПЛА "Орлан-10" и "Орлан-30" выросли в 53 раза.Читайте также на РИА Новости Крым:ОПК и спецоперация: Путин рассказал, как решаются вопросыПутин: рост расходов на закупку вооружений оправдывает себяВыпуск и поставка ударных БПЛА в войска будут форсированы – Путин

https://crimea.ria.ru/20230711/kratnyy-rost-postavok-vooruzheniy-shoygu-rasskazal-o-rabote-opk-rossii-1129988591.html

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михаил мишустин, россия, оборонно-промышленный комплекс россии, вооруженные силы россии, армия и флот, оружие, новости