Рейтинг@Mail.ru
Объемы поставок истребителей 5-го поколения в ВС РФ увеличатся – Мишустин - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230718/obemy-postavok-istrebiteley-5-go-pokoleniya-v-vs-rf-uvelichatsya--mishustin-1130146366.html
Объемы поставок истребителей 5-го поколения в ВС РФ увеличатся – Мишустин
Объемы поставок истребителей 5-го поколения в ВС РФ увеличатся – Мишустин - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Объемы поставок истребителей 5-го поколения в ВС РФ увеличатся – Мишустин
Предприятия оборонно-промышленного комплекса планируют увеличить поставки истребителей пятого поколения в Вооруженные силы РФ, сообщил премьер-министр Михаил... РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T15:33
2023-07-18T15:33
михаил мишустин
россия
оборонно-промышленный комплекс россии
вооруженные силы россии
армия и флот
оружие
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127726734_0:0:1978:1113_1920x0_80_0_0_56a947929eaab26c82228b9678e0e75f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Предприятия оборонно-промышленного комплекса планируют увеличить поставки истребителей пятого поколения в Вооруженные силы РФ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.Глава правительства также отметил, что "Уралвагонзавод" уже отгрузил плановую партию танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М. По словам Мишустина, за последний год предприятие набрало хороший темп, нарастив производство более чем в три раза.Премьер-министр добавил, что за период действия координационного совета существенно расширены объемы выпуска по всем позициям.Также идет насыщение компонентной базы, в том числе в рамках процессов импортозамещения в микроэлектронике.Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса России удалось в кратчайшие сроки нарастить производство особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники и средств поражения, необходимых для выполнения боевых задач. В частности, "Уралвагонзавод" нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза, а завод "КамАЗ" увеличил поставки автомобилей многоцелевого назначения в 17,6 раз. Поставки БПЛА "Орлан-10" и "Орлан-30" выросли в 53 раза.Читайте также на РИА Новости Крым:ОПК и спецоперация: Путин рассказал, как решаются вопросыПутин: рост расходов на закупку вооружений оправдывает себяВыпуск и поставка ударных БПЛА в войска будут форсированы – Путин
https://crimea.ria.ru/20230711/kratnyy-rost-postavok-vooruzheniy-shoygu-rasskazal-o-rabote-opk-rossii-1129988591.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127726734_195:0:1978:1337_1920x0_80_0_0_3b70fe0a6ad40a1548870f2327ade24f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, россия, оборонно-промышленный комплекс россии, вооруженные силы россии, армия и флот, оружие, новости
Объемы поставок истребителей 5-го поколения в ВС РФ увеличатся – Мишустин

Мишустин сообщил о планах увеличить объемы поставок в войска истребителей пятого поколения

15:33 18.07.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ М. Мишустин выступил с отчетом в Госдуме
Председатель правительства РФ М. Мишустин выступил с отчетом в Госдуме - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Предприятия оборонно-промышленного комплекса планируют увеличить поставки истребителей пятого поколения в Вооруженные силы РФ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"В конце прошлого месяца авиастроители предали министерству обороны очередную партию новых самолетов Су-35С. Уже изготавливаются следующие машины. Также планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения", - сказал он на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС России.
Глава правительства также отметил, что "Уралвагонзавод" уже отгрузил плановую партию танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М. По словам Мишустина, за последний год предприятие набрало хороший темп, нарастив производство более чем в три раза.
Премьер-министр добавил, что за период действия координационного совета существенно расширены объемы выпуска по всем позициям.
"С учетом дополнительных потребностей Министерства обороны налажено производство хорошо зарекомендовавших себя образцов. Расширяются мощности по новым изделиям на основе опыта самой специальной военной операции. Среди них особо востребованное вооружение и военная техника, а также средства радиоэлектронной борьбы, технической связи, навигационное оборудование ", - уточнил он.
Также идет насыщение компонентной базы, в том числе в рамках процессов импортозамещения в микроэлектронике.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса России удалось в кратчайшие сроки нарастить производство особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники и средств поражения, необходимых для выполнения боевых задач. В частности, "Уралвагонзавод" нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза, а завод "КамАЗ" увеличил поставки автомобилей многоцелевого назначения в 17,6 раз. Поставки БПЛА "Орлан-10" и "Орлан-30" выросли в 53 раза.
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
11 июля, 19:22
Кратный рост поставок вооружений: Шойгу рассказал о работе ОПК России
Читайте также на РИА Новости Крым:
ОПК и спецоперация: Путин рассказал, как решаются вопросы
Путин: рост расходов на закупку вооружений оправдывает себя
Выпуск и поставка ударных БПЛА в войска будут форсированы – Путин
 
Михаил МишустинРоссияОборонно-промышленный комплекс РоссииВооруженные силы РоссииАрмия и флотОружиеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:55Население Мариуполя за год увеличилось на 100 тысяч человек – Хуснуллин
17:45Сухопутный коридор в Крым: как долго проверяют транспорт на Чонгаре
17:42В Крыму за мошенничество с землей осудили нотариуса и госрегистраторов
17:31Дети пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Симферополе
17:24Массовое отравление: 12 детей в больнице после купания в Черном море
17:16Ситуация на Крымском мосту: очередь на проезд продолжает расти
17:10Дожди, грозы и риски пожаров: в МЧС дали прогноз погоды в Крыму на сутки
16:45Сенсация: в Керчи показали единственную в мире голову статуи царя Боспора
16:11В Минобороны заявили о связи между опытами США с комарами и эпидемиями
16:03Фортификация линий размещения войск РФ практически завершена – Мишустин
15:54Туда и обратно: сухопутный маршрут в Крым - репортаж, часть 1
15:51В РНКБ кредит по сельской ипотеке увеличен до 6 млн рублей
15:48В России увеличили предельный возраст военнообязанных запаса
15:33Объемы поставок истребителей 5-го поколения в ВС РФ увеличатся – Мишустин
14:47Экс-министр культуры Крыма Новосельская приговорена к 10 годам колонии
14:43Будет громко: в Севастополе взорвут 700 боеприпасов со дна бухты
14:34Со скалы в больницу: в горах Ялты спасли мужчину с обезвоживанием
14:23Крымский мост сейчас: более 1,5 тысяч авто ждут очереди
14:15Как атаковали Крымский мост и чем его защитить - военный эксперт
14:00Все поезда в Крым введены в график и следуют без опозданий
Лента новостейМолния