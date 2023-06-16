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Путин: рост расходов на закупку вооружений оправдывает себя - РИА Новости Крым, 16.06.2023
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Путин: рост расходов на закупку вооружений оправдывает себя
Путин: рост расходов на закупку вооружений оправдывает себя - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Путин: рост расходов на закупку вооружений оправдывает себя
Рост бюджетных расходов на оборону и безопасность России и закупку вооружений оправдывает себя, в том числе с экономической точки зрения, заявил президент... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T15:23
2023-06-16T15:31
владимир путин (политик)
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экономика
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости Крым. Рост бюджетных расходов на оборону и безопасность России и закупку вооружений оправдывает себя, в том числе с экономической точки зрения, заявил президент страны Владимир Путин.Президент отметил, что сегодня государственные финансы страны в целом сбалансированы."Есть небольшой текущий дефицит федерального бюджета, но он во многом связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки. Мы пошли на такой шаг осознанно, чтобы повысить темпы реализации государственных и региональных программ", - пояснил Путин.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России началось серийное производство новейших типов вооружения, созданных корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Министр уточнил, что КТРВ поставляет в зону специальной военной операции широкую номенклатуру авиационного и морского оружия, многое из которого не имеет аналогов. Кроме того, на базе предприятия продолжается создание перспективных, модернизированных и существующих образцов. В середине мая концерн "Техмаш" (входит в госкорпорацию "Ростех") приступил к серийному выпуску новейшей авиационной ракеты "Бронебойщик", которая будет применяться в зоне специальной военной операции. Новый боеприпас предназначен для самолетов Су-25, военных вертолетов серии Ми-8 и другой авиатехники, оснащенной пусковыми блоками неуправляемых авиаракет. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская "оборонка" в 3,5 раза нарастила выпуск продукцииБорьба с контрабандой: эксперт пояснил запрет вывоза патронов из РоссииВ России начали производить новейшую авиаракету для нужд спецоперации
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владимир путин (политик), россия, пмэф, оборонно-промышленный комплекс россии, экономика, новости
Путин: рост расходов на закупку вооружений оправдывает себя

Путин: рост расходов на оборону оправдывает себя, в том числе с точки зрения экономики

15:23 16.06.2023 (обновлено: 15:31 16.06.2023)
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2023
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости Крым. Рост бюджетных расходов на оборону и безопасность России и закупку вооружений оправдывает себя, в том числе с экономической точки зрения, заявил президент страны Владимир Путин.
"Естественно, что дополнительные средства потребовались на укрепление обороны и безопасности, на закупку вооружений. Мы обязаны это делать для защиты суверенитета нашей страны. Должен сказать, что в целом и это себя оправдывает, в том числе и с экономической точки зрения", - сказал российский лидер на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Президент отметил, что сегодня государственные финансы страны в целом сбалансированы.
"Есть небольшой текущий дефицит федерального бюджета, но он во многом связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки. Мы пошли на такой шаг осознанно, чтобы повысить темпы реализации государственных и региональных программ", - пояснил Путин.
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В середине мая концерн "Техмаш" (входит в госкорпорацию "Ростех") приступил к серийному выпуску новейшей авиационной ракеты "Бронебойщик", которая будет применяться в зоне специальной военной операции. Новый боеприпас предназначен для самолетов Су-25, военных вертолетов серии Ми-8 и другой авиатехники, оснащенной пусковыми блоками неуправляемых авиаракет.
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Владимир Путин (политик)РоссияПМЭФОборонно-промышленный комплекс РоссииЭкономикаНовости
 
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