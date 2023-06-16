Путин: рост расходов на закупку вооружений оправдывает себя
Путин: рост расходов на оборону оправдывает себя, в том числе с точки зрения экономики
15:23 16.06.2023 (обновлено: 15:31 16.06.2023)
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости Крым. Рост бюджетных расходов на оборону и безопасность России и закупку вооружений оправдывает себя, в том числе с экономической точки зрения, заявил президент страны Владимир Путин.
"Естественно, что дополнительные средства потребовались на укрепление обороны и безопасности, на закупку вооружений. Мы обязаны это делать для защиты суверенитета нашей страны. Должен сказать, что в целом и это себя оправдывает, в том числе и с экономической точки зрения", - сказал российский лидер на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Президент отметил, что сегодня государственные финансы страны в целом сбалансированы.
"Есть небольшой текущий дефицит федерального бюджета, но он во многом связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки. Мы пошли на такой шаг осознанно, чтобы повысить темпы реализации государственных и региональных программ", - пояснил Путин.
6 апреля, 17:23В России создали новую двойную броню для военной техники
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России началось серийное производство новейших типов вооружения, созданных корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Министр уточнил, что КТРВ поставляет в зону специальной военной операции широкую номенклатуру авиационного и морского оружия, многое из которого не имеет аналогов. Кроме того, на базе предприятия продолжается создание перспективных, модернизированных и существующих образцов.
В середине мая концерн "Техмаш" (входит в госкорпорацию "Ростех") приступил к серийному выпуску новейшей авиационной ракеты "Бронебойщик", которая будет применяться в зоне специальной военной операции. Новый боеприпас предназначен для самолетов Су-25, военных вертолетов серии Ми-8 и другой авиатехники, оснащенной пусковыми блоками неуправляемых авиаракет.
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