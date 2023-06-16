https://crimea.ria.ru/20230616/putin-rost-raskhodov-na-zakupku-vooruzheniy-opravdyvaet-sebya-1129437682.html

Путин: рост расходов на закупку вооружений оправдывает себя

Путин: рост расходов на закупку вооружений оправдывает себя - РИА Новости Крым, 16.06.2023

Путин: рост расходов на закупку вооружений оправдывает себя

Рост бюджетных расходов на оборону и безопасность России и закупку вооружений оправдывает себя, в том числе с экономической точки зрения, заявил президент... РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T15:23

2023-06-16T15:23

2023-06-16T15:31

владимир путин (политик)

россия

пмэф

оборонно-промышленный комплекс россии

экономика

новости

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости Крым. Рост бюджетных расходов на оборону и безопасность России и закупку вооружений оправдывает себя, в том числе с экономической точки зрения, заявил президент страны Владимир Путин.Президент отметил, что сегодня государственные финансы страны в целом сбалансированы."Есть небольшой текущий дефицит федерального бюджета, но он во многом связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки. Мы пошли на такой шаг осознанно, чтобы повысить темпы реализации государственных и региональных программ", - пояснил Путин.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России началось серийное производство новейших типов вооружения, созданных корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Министр уточнил, что КТРВ поставляет в зону специальной военной операции широкую номенклатуру авиационного и морского оружия, многое из которого не имеет аналогов. Кроме того, на базе предприятия продолжается создание перспективных, модернизированных и существующих образцов. В середине мая концерн "Техмаш" (входит в госкорпорацию "Ростех") приступил к серийному выпуску новейшей авиационной ракеты "Бронебойщик", которая будет применяться в зоне специальной военной операции. Новый боеприпас предназначен для самолетов Су-25, военных вертолетов серии Ми-8 и другой авиатехники, оснащенной пусковыми блоками неуправляемых авиаракет. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская "оборонка" в 3,5 раза нарастила выпуск продукцииБорьба с контрабандой: эксперт пояснил запрет вывоза патронов из РоссииВ России начали производить новейшую авиаракету для нужд спецоперации

https://crimea.ria.ru/20230406/v-rossii-sozdali-novuyu-dvoynuyu-bronyu-dlya-voennoy-tekhniki-1128020946.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, пмэф, оборонно-промышленный комплекс россии, экономика, новости