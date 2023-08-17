https://crimea.ria.ru/20230817/armiya-rossii-bet-vraga-za-sutki-unichtozheny-pochti-900-boevikov-vsu-1130786473.html

Российские военные бьют врага: за сутки уничтожены почти 900 боевиков ВСУ

Российские военные бьют врага: за сутки уничтожены почти 900 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 17.08.2023

Российские военные бьют врага: за сутки уничтожены почти 900 боевиков ВСУ

Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили за сутки 890 украинских боевиков и десятки единиц боевой техники, в том числе западного... РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T14:33

2023-08-17T14:33

2023-08-17T15:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили за сутки 890 украинских боевиков и десятки единиц боевой техники, в том числе западного производства. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.Донецкое, Купянское, Краснолиманское направленияНа Купянском направлении улучшено положение по переднему краю, отражены шесть атак ВСУ, уничтожено до 125 боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходный миномет "Тюльпан", артиллерийская система М777, американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin.На Краснолиманском направлении отражена одна атака ВСУ, уничтожено до 55-ти украинских боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", две гаубицы Д-30.Как сообщалось, на Донецком направлении отражены четыре атаки ВСУ, противник потерял до 310-ти боевиков и военную технику. Южно-Донецкая, Запорожская, Херсонская линииНа Южно-Донецком направлении потери противника составили более 175-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".На Запорожском - отражена атака противника, нанесено комплексное огневое поражение штурмовым отрядам 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино. Противник потерял до 195-ти украинских военнослужащих, четыре бронетранспортера Stryker, две боевые машины пехоты, три автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777, британское орудие FH-70, две гаубицы "Мста-Б" и одна Д-20.На Херсонском направлении украинские подразделения потеряли до 30-ти военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 459 самолетов, 246 вертолетов, 5805 беспилотных летательных аппаратов, 431 зенитный ракетный комплекс, 11349 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5918 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12289 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ лишились 730 боевиков за сутки: ход спецоперации на всех направленияхГруппа "Днепр" бьет врага: ВСУ потеряли еще 44 боевика за суткиПотеря Харькова и тотальная мобилизация: к чему готовится Украина

купянск

донецк

запорожская область

херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, купянск, донецк, запорожская область, херсонская область, потери всу