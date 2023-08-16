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ВСУ лишились 730 боевиков за сутки: ход спецоперации на всех направлениях

ВСУ лишились 730 боевиков за сутки: ход спецоперации на всех направлениях - РИА Новости Крым, 16.08.2023

ВСУ лишились 730 боевиков за сутки: ход спецоперации на всех направлениях

Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили за сутки более 730 украинских военных и десятки единиц боевой техники, в том числе западного... РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T16:19

2023-08-16T16:19

2023-08-16T16:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили за сутки более 730 украинских военных и десятки единиц боевой техники, в том числе западного производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике в 143 районах", - говорится в сообщении.Купянское направлениеШтурмовые отряды "Западной" группировки войск в ходе наступления улучшили положение по переднему краю. При поддержке авиации и огня артиллерии отражены девять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Луганской Народной Республики и двух поселков Харьковской области."Потери противника составили до 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, а также самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства", - перечислили в Минобороны.Донецкое направлениеГруппировка войск "Южная" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила пять атак украинских войск в Донецкой Народной Республике. Кроме того, в районе Торецка разбит склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ."Потери противника на данном направлении составили около 250 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - проинформировали в ведомстве.Краснолиманское направлениеЗдесь работает группировки войск "Центр". Силами подразделений при поддержке армейской авиации и артиллерии отражена атака штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики.Ликвидировано порядка 55 украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-30.Южно-Донецкое направлениеСилами группировки "Восток" нанесено комплексное огневое поражение противнику у Старомайорского в Донецкой Народной Республике."Потери ВСУ за сутки составили более 140 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США", - уточнили в оборонном ведомстве.Запорожское и Херсонское направленияРоссийская группировка войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отразила две атаки штурмовых отрядов возле сел Работино и Вербовое Запорожской области. Нанесены удары по двум украинским складам боеприпасов в районе населенного пункта Кирово. За сутки потери противника составили около 170 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.На Херсонском направлении за сутки уничтожено около 35 военнослужащих ВСУ и пять автомобилей.Также в районе Первомайского Николаевской области разбита радиолокационная станция обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей СТ-68. А возле Парасковиевки - поражен пункт управления 72-й механизированной бригады украинских войск.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский Су-25 сбит в ДНРНад Крымом сбит украинский беспилотник самолетного типаРазбитый склад и 250 убитых солдат ВСУ: ситуация на Донецком направлении

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