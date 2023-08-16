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Украинский Су-25 сбит в ДНР

Украинский Су-25 сбит в ДНР - РИА Новости Крым, 16.08.2023

Украинский Су-25 сбит в ДНР

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, а также 26 беспилотников и шесть реактивных снарядов. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T15:06

2023-08-16T15:06

2023-08-16T15:06

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, а также 26 беспилотников и шесть реактивных снарядов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, российская ПВО сбила 26 украинских беспилотников на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Харьковской области.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 459 самолетов, 246 вертолетов, 5787 беспилотников, 431 зенитный ракетный комплекс, 11330 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, в среду российские военнослужащие пресекли попытку ВСУ атаковать Крым с помощью беспилотника самолетного типа. БПЛА обнаружен и уничтожен над территорией полуострова. А за несколько часов до этого российские средства ПВО сбили три беспилотника в Калужской области. Пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбит украинский беспилотник самолетного типаАксенов предложил ужесточить наказание за съемку работы ПВОРоссийский истребитель МиГ-29 не допустил нарушения госграницы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, армия и флот