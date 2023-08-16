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Украинский Су-25 сбит в ДНР
Украинский Су-25 сбит в ДНР - РИА Новости Крым, 16.08.2023
Украинский Су-25 сбит в ДНР
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, а также 26 беспилотников и шесть реактивных снарядов. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T15:06
2023-08-16T15:06
2023-08-16T15:06
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, а также 26 беспилотников и шесть реактивных снарядов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, российская ПВО сбила 26 украинских беспилотников на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Харьковской области.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 459 самолетов, 246 вертолетов, 5787 беспилотников, 431 зенитный ракетный комплекс, 11330 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, в среду российские военнослужащие пресекли попытку ВСУ атаковать Крым с помощью беспилотника самолетного типа. БПЛА обнаружен и уничтожен над территорией полуострова. А за несколько часов до этого российские средства ПВО сбили три беспилотника в Калужской области. Пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбит украинский беспилотник самолетного типаАксенов предложил ужесточить наказание за съемку работы ПВОРоссийский истребитель МиГ-29 не допустил нарушения госграницы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, армия и флот
Украинский Су-25 сбит в ДНР
Российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 и 26 беспилотников
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, а также 26 беспилотников и шесть реактивных снарядов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой народной республики уничтожен самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и два реактивных снаряда "Ураган", - говорится в сообщении.
Кроме того, российская ПВО сбила 26 украинских беспилотников на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 459 самолетов, 246 вертолетов, 5787 беспилотников, 431 зенитный ракетный комплекс, 11330 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
Как сообщалось, в среду российские военнослужащие пресекли попытку ВСУ атаковать Крым
с помощью беспилотника самолетного типа. БПЛА обнаружен и уничтожен над территорией полуострова. А за несколько часов до этого российские средства ПВО сбили три беспилотника в Калужской области
. Пострадавших и разрушений нет.
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