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Российский истребитель МиГ-29 не допустил нарушение госграницы
Российский истребитель МиГ-29 не допустил нарушение госграницы - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Российский истребитель МиГ-29 не допустил нарушение госграницы
Самолет Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии был обнаружен над Баренцевым морем, он приближался к российской границе, поэтому в воздух для недопущения нарушения был... РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T16:43
2023-08-14T16:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Самолет Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии был обнаружен над Баренцевым морем, он приближался к российской границе, поэтому в воздух для недопущения нарушения был поднят российский истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны РФ.При приближении российского истребителя иностранный военный самолет развернулся от российской границы, нарушения не допущено."Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства", - подчеркнули в ведомстве.Ранее российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря был обнаружен приближайся к госгранице Российской Федерации разведывательный беспилотник ВВС США. В воздух был поднят российский истребитель Су-30. Иностранный летательный аппарат выполнил разворот, нарушений границы не допущено.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны над Черным морем: НАТО усиливает разведку в регионеКорабль ЧФ открыл предупредительный огонь по идущему на Украину сухогрузуРФ подняла в воздух МиГ-31 из-за самолета Норвегии над Баренцевым морем
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министерство обороны рф, норвегия, россия, безопасность, армия и флот, новости
Российский истребитель МиГ-29 не допустил нарушение госграницы
Российский МиГ-29 обнаружил самолет ВВС Норвегии и пресек нарушение госграницы
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Самолет Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии был обнаружен над Баренцевым морем, он приближался к российской границе, поэтому в воздух для недопущения нарушения был поднят российский истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии", - говорится в сообщении.
При приближении российского истребителя иностранный военный самолет развернулся от российской границы, нарушения не допущено.
"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря был обнаружен приближайся к госгранице Российской Федерации разведывательный беспилотник ВВС США. В воздух был поднят российский истребитель Су-30
. Иностранный летательный аппарат выполнил разворот, нарушений границы не допущено.
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